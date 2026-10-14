Kumluca\'da iki öğretmen öldü; biri evinde ölü bulundu, diğeri hastanede öldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde görev yapan iki öğretmenin hayatını kaybetmesi, eğitim camiasını yasa boğdu. Darıyemezler Ortaokulu Matematik Öğretmeni İbrahim Gürsoy (44), evinde ölü bulunurken, trafik kazasında yaralanan Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Matematik Öğretmeni Hanife Özdoğan Söylemez de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Darıyemezler Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni İbrahim Gürsoy, derslerinin ardından annesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Akşam yemeğinin ardından annesiyle bir süre sohbet eden Gürsoy, daha sonra odasına geçerek uyudu. Ertesi sabah oğlunu uyandırmak için odasına giren annesi, Gürsoy'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Gürsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Gürsoy'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İbrahim Gürsoy'un cenazesinin bugün saat 10.00'da kılınacak cenaze namazının ardından baba ocağı Altınyaka'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaza geçiren öğretmenden acı haber

Öte yandan, Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Matematik Öğretmeni Hanife Özdoğan Söylemez de geçirdiği trafik kazasının ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Cumartesi günü Antalya kent merkezinde, havalimanı yakınlarında trafik kazası geçiren Söylemez'in, 2 gündür özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi. Söylemez, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hanife Özdoğan Söylemez'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Kumluca 100. Yıl Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kumluca Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.