Barcelona taraftarından RAMS Park'ta olay hareket - Son Dakika
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Barcelona taraftarından RAMS Park'ta olay hareket

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Bir Barcelona taraftarı, Galatasaray maçını Fenerbahçe ve Barcelona formalarının birleştirildiği özel tasarım formayla izledi. RAMS Park'tan "En büyük Fener" paylaşımı yapan taraftar, sarı-kırmızılı futbolseverlerin tepkisini çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada tribünlerde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Bir Barcelona taraftarı, Fenerbahçe ve Barcelona formalarının birleştirildiği özel tasarım formayla RAMS Park'ta maçı takip etti.

İKİ TAKIMIN FORMASINI BİRLEŞTİRDİ

Instagram'da Alex Del Barca kullanıcı adıyla paylaşım yapan taraftar, bir tarafı Fenerbahçe'nin sarı-lacivert, diğer tarafı Barcelona'nın bordo-lacivert renklerinden oluşan formasıyla tribünde poz verdi.

Barcelona taraftarından RAMS Park'ta olay hareket

"EN BÜYÜK FENER" DEDİ

Barcelona taraftarı, RAMS Park'tan yaptığı paylaşımına "Visca Barça & en büyük Fener" notunu ekledi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile Barcelona'yı aynı formanın üzerinde buluşturan taraftarın paylaşımı, sarı-kırmızılı futbolseverlerin tepkisini çekti. Özellikle formanın RAMS Park'ta giyilmesi ve paylaşımda Fenerbahçe'ye destek verilmesi eleştirildi.

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Barcelona taraftarından RAMS Park'ta olay hareket
GalatasarayFenerbahçeBarcelonaSporSon Dakika

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