Seydişehir'de köprü üzerinde iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Seydişehir'de köprü üzerinde iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seydişehir'de Seydişehir-Bozkır karayolu Kumluca Mahallesi'ndeki Bağra Hüyüğü Köprüsü üzerinde iki otomobil çarpıştı, kazada sürücüler ile araçlardan birinde bulunan bir kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ş.Ö. idaresindeki 07 AN 060 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır karayolu Kumluca Mahallesi'ndeki Bağra Hüyüğü Köprüsü üzerinde M.Ö. idaresindeki 42 RH 972 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile 07 AN 060 plakalı araçta bulunan H.H. yaralandı.
Kaynak: AA
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