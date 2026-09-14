Ortalık resmen yandı! Yok böyle bir karşılama - Son Dakika
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Ortalık resmen yandı! Yok böyle bir karşılama

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Bu akşam saat 20.00'de Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye Gaziantep'te coşkulu bir karşılama yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarların takım için yaktığı çok sayıda meşale geceyi aydınlatırken, ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması için Gaziantep'e geldi. Sarı-lacivertli kafileyi kentte taraftarlar karşıladı.

MEŞALELER AYNI ANDA YAKILDI

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını karşılamak için çok sayıda meşale yaktı. Meşalelerden yükselen alev ve dumanla birlikte çevre kırmızıya bürünürken ortaya dikkat çekici görüntüler çıktı.

ORTALIK RESMEN YANDI

Takımlarına destek veren taraftarların meşaleli karşılaması geceye damga vurdu. Görüntülerde alevlerin geniş bir alanı aydınlattığı ve yoğun dumanın çevreyi kapladığı görüldü. Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de Gaziantep FK karşısında sahaya çıkacak.

Gaziantep FK, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ortalık resmen yandı! Yok böyle bir karşılama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Klasikleşmiş gereksiz bir ezikbahçe haberi işte. 4 5 Yanıtla
  • Mustafa Dedeoğlu Mustafa Dedeoğlu:
    Akşam sizi yakmasınlarda :) 3 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Denk güçler karşı karşıya gelecek. Ortalık alev alev 2 5 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Yanan meşalelerin dumanı başka yerden çıkmış…! 2 2 Yanıtla
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