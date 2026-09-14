Ortalık resmen yandı! Yok böyle bir karşılama
Bu akşam saat 20.00'de Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye Gaziantep'te coşkulu bir karşılama yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarların takım için yaktığı çok sayıda meşale geceyi aydınlatırken, ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.
Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması için Gaziantep'e geldi. Sarı-lacivertli kafileyi kentte taraftarlar karşıladı.
MEŞALELER AYNI ANDA YAKILDI
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını karşılamak için çok sayıda meşale yaktı. Meşalelerden yükselen alev ve dumanla birlikte çevre kırmızıya bürünürken ortaya dikkat çekici görüntüler çıktı.
ORTALIK RESMEN YANDI
Takımlarına destek veren taraftarların meşaleli karşılaması geceye damga vurdu. Görüntülerde alevlerin geniş bir alanı aydınlattığı ve yoğun dumanın çevreyi kapladığı görüldü. Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de Gaziantep FK karşısında sahaya çıkacak.
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