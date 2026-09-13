Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde orman yangını çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Kızılcahamam ilçesi Eğerlialören Mahallesi yakınlarındaki Alperen Yaylası'nda öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: DHA
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