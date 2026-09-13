Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor - Son Dakika
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Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde orman yangını çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor

RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kızılcahamam ilçesi Eğerlialören Mahallesi yakınlarındaki Alperen Yaylası'nda öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 

Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor - Son Dakika
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