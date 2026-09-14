Ne şakaları var ne de acımaları! Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi\'ndeki rakibi yağmur gibi gol atıyor

p2004b2004.:

Adamlar İstanbul'a gelir en az 4 atar ve gider...geriye sadece ağlamak ve hakeme sövmek kalır,onuda OKAN OCAA iyi yapıyor zaten,,4 değil 14 bile atsalar unutması zaten en fazla 3 gün sürer,yani kısacası sıkıntı yok...