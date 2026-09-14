Ne şakaları var ne de acımaları! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi yağmur gibi gol atıyor - Son Dakika
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Ne şakaları var ne de acımaları! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi yağmur gibi gol atıyor

Ne şakaları var ne de acımaları! Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi\'ndeki rakibi yağmur gibi gol atıyor
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden Barcelona, LaLiga'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Katalan devi, Levante'yi deplasmanda 4-2 mağlup ederek ligde 5'te 5 yaptı. Lamine Yamal'ın 2 golle yıldızlaştığı Barcelona, Galatasaray maçı öncesinde formuyla dikkat çekiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim'de Galatasaray'a konuk olacak Barcelona, İspanya'da yoluna kayıpsız devam ediyor. LaLiga'nın 5. haftasında Levante deplasmanına çıkan Katalan ekibi, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

LAMINE YAMAL'DAN 2 GOL

Barcelona mücadeleye hızlı başladı. Xavi Espart 5. dakikada takımını öne geçirirken, Lamine Yamal 19. dakikada farkı ikiye çıkardı. Yamal, 48. dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırarak duble yaptı.

LEVANTE'NİN ÇABASI YETMEDİ

Levante, 79. dakikada Ivan Romero ve 88. dakikada Roger Brugue'nin golleriyle farkı bire kadar indirdi. Barcelona'da Karim Adeyemi 90+2. dakikada sahneye çıkarak skoru 4-2'ye getirdi.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ DURDURULAMIYOR

LaLiga'da oynadığı 5 maçın tamamını kazanan Barcelona, 15 puana ulaştı. Katalan ekibi Şampiyonlar Ligi'ne de Feyenoord karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle başlamıştı. Galatasaray ise Devler Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Sporting'e 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, 13 Ekim'de Barcelona'yı ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Ne şakaları var ne de acımaları! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi yağmur gibi gol atıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    Ben inanıyorum galatasaray bunları yener 1 4 Yanıtla
  • p2004b2004. p2004b2004.:
    Adamlar İstanbul'a gelir en az 4 atar ve gider...geriye sadece ağlamak ve hakeme sövmek kalır,onuda OKAN OCAA iyi yapıyor zaten,,4 değil 14 bile atsalar unutması zaten en fazla 3 gün sürer,yani kısacası sıkıntı yok... 0 0 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    inanki ters saplarlar :)) 0 0 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Önemli olan Hakem, Avrupa arenasında maç kazanmak Türkiye’de şampiyon olmaya benzemez… 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ne şakaları var ne de acımaları! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi yağmur gibi gol atıyor - Son Dakika
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