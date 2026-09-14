Ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Türkiye genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonlarının başlatıldığını duyurdu. 78 Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, polis ve jandarma ekiplerince 148 eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde geniş çaplı operasyonların başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde milletin huzurunu, şehirlerin güvenliğini ve çocukların geleceğini tehdit eden sokak çeteleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

"SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONLARI BAŞLATILDI

Milyonlarca öğrencinin yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında operasyonlar için düğmeye basıldığını açıklayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında, çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde 'SOKAKLAR GÜVENDE' operasyonlarını başlattık."

2 BİN 447 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyonların boyutuna ilişkin rakamları da paylaşan Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

Polis ve jandarma teşkilatlarının katılımıyla ülke genelinde 148 eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCUDAN KARA PARA AKLAMAYA KADAR

Gürlek, operasyonların uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi çok sayıda suç alanında faaliyet gösteren yapılara yönelik gerçekleştirildiğini belirtti.

Mücadelenin yalnızca suçluların yakalanmasıyla sınırlı olmadığının altını çizen Gürlek, hedeflerinin suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkânlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYADAKİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE DE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Gürlek, özellikle gençleri sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan yapılara dikkat çekerek, suçun bir güç ve statü unsuru gibi gösterilmesine karşı mücadele edileceğini vurguladı.

Gürlek, hedeflerinden birinin de gençleri sosyal medya üzerinden etkileyerek suç örgütlerine çekmeye çalışan yapıları ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

78 CUMHURİYET BAŞSAVCISINA TEŞEKKÜR

Operasyonlarda görev alanlara teşekkür eden Gürlek, "Bu kapsamlı operasyonların başarıyla yürütülmesinde büyük bir özveriyle görev yapan 78 Cumhuriyet Başsavcımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın fedakâr mensuplarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SOKAKLARIMIZ SUÇ ÖRGÜTLERİNE BIRAKILMAYACAKTIR"

Adalet Bakanı Gürlek açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır! Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır! Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır! Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, polis ve jandarma teşkilatlarımız ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Ülke genelinde

Akın Gürlek, Operasyon, Jandarma, Türkiye, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    davul zurna ile gözaltına alıp sessizce serbest bırakıyorlar . yersen Türkiye yüzyılı! 5 3 Yanıtla
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    yakalamak önemli değil önemli olan gereğini yapabilmek.girdigi yerden cıkarmamak hiçbir affın uğramaması 4 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    doğru iş, sürekli yapılmalı. sokaklar şehir ler boş bırakılmamalı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen’de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü Yemen'de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü
Evlenecek gençlere yüzde 40’a varan indirim desteği Projeye katılan firma sayısı arttı Evlenecek gençlere yüzde 40'a varan indirim desteği! Projeye katılan firma sayısı arttı
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü
Yer Taksim Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı
Dünyanın en büyüklerindendi Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma Jandarmaya talimat verildi Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi
Kumluca’daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı Kumluca'daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı
Kayseri Kültür Yolu festivalinde 34 lezzet noktası ziyaret edildi Kayseri Kültür Yolu festivalinde 34 lezzet noktası ziyaret edildi
Arnavutköy’de orman yangını Helikopterlerle havadan müdahale ediliyor Arnavutköy'de orman yangını! Helikopterlerle havadan müdahale ediliyor
Fabrikada elektrik faciası Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi Fabrikada elektrik faciası! Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Marmara’da batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları 12. gününde Marmara'da batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları 12. gününde
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi
Ankara’da orman yangını Ekipler zamanla yarışıyor Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor

09:38
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi
09:23
Düğün başına 30 bin TL Atatürk’e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
09:07
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler
09:04
Ve Trabzonspor hocasını buldu Galatasaray derbisine yetişecek
Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek
09:01
Adanalı’nın Maraz Ali’sinden yıllar sonra sürpriz
Adanalı'nın Maraz Ali'sinden yıllar sonra sürpriz
08:49
Ortalık resmen yandı Yok böyle bir karşılama
Ortalık resmen yandı! Yok böyle bir karşılama
08:40
Ne şakaları var ne de acımaları Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi yağmur gibi gol atıyor
Ne şakaları var ne de acımaları! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi yağmur gibi gol atıyor
08:11
Ortalık fena karıştı Acun Ilıcalı için ihraç talebi
Ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı için ihraç talebi
08:01
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Resmen madara oldu
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Resmen madara oldu
07:44
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar Yemen alev alev yanıyor
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor
07:20
Milyonlarca çalışana müjde Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı
Milyonlarca çalışana müjde! Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı
06:58
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme Zamanaşımı kararı kaldırıldı
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı
06:42
“Vanlı Kara Haydar“ hakkında çok ağır iddialar Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü
"Vanlı Kara Haydar" hakkında çok ağır iddialar! Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü
06:27
Türkiye’nin hemen dibinde Meis Adası’nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek
Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek
00:36
İngiltere Hakem Kurulu, Manchester derbisinde Haaland’ın golünde hata yapıldığını kabul etti
İngiltere Hakem Kurulu, Manchester derbisinde Haaland'ın golünde hata yapıldığını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 10:27:54. #7.13#
SON DAKİKA: Ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement