Adanalı'nın Maraz Ali'sinden yıllar sonra sürpriz - Son Dakika
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Adanalı'nın Maraz Ali'sinden yıllar sonra sürpriz

Adanalı\'nın Maraz Ali\'sinden yıllar sonra sürpriz
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Adanalı dizisinde hayat verdiği "Maraz Ali" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mehmet Akif Alakurt'tan yıllar sonra dikkat çeken bir karar geldi. Uzun süredir ekranlardan ve oyunculuktan uzak bir yaşam süren Alakurt'un yeniden setlere dönmeyi planladığı öğrenildi.

Bir dönemin fenomen yapımlarından Adanalı dizisindeki "Maraz Ali" karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Akif Alakurt, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

YILLAR SONRA OYUNCULUĞA DÖNMEYİ PLANLIYOR

Uzun yıllardır oyunculuk yapmayan Mehmet Akif Alakurt'un yeniden kamera karşısına geçmeyi planladığı belirtildi. Alakurt'un oyunculuğa dönme düşüncesi, özellikle kendisini Maraz Ali karakteriyle hatırlayan izleyiciler açısından dikkat çeken bir gelişme oldu.

Adanalı'nın Maraz Ali'sinden yıllar sonra sürpriz
Adanalı'nın Maraz Ali'sinden yıllar sonra sürpriz
Adanalı'nın Maraz Ali'sinden yıllar sonra sürpriz

Mehmet Akif Alakurt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Adanalı'nın Maraz Ali'sinden yıllar sonra sürpriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • kuzey yıldız kuzey yıldız:
    tutmaz bu satten sonra...ortalık diziden geçilmiyo zaten.. 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    pek fotojenik değil yaşı da ilerledi tutmaz gibi düşüncesindeyim. 1 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Dizinin başrol oyuncusu Selin demiratar. Diğerleri figürandı. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Adanalı'nın Maraz Ali'sinden yıllar sonra sürpriz - Son Dakika
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