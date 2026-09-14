Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı - Son Dakika
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Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı

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Ulu Önde Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken bir adamın 30 bin TL karşılığında düğünlere katılması büyük tartışma yarattı. Atatürk'ü çağrıştıran kıyafetlerle davetlere katılan adam için çok sayıda kişi "Atatürk sevgisini istismar ediyorlar" yorumunda bulunarak tepki gösterdi.

Ulu Önde Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan bir adamın ücret karşılığında düğünlere katılması sosyal medyanın gündemine oturdu. Adamın düğünlere katılım karşılığında 30 bin TL aldığı belirtildi.

30 BİN TL'YE DÜĞÜNLERE KATILIYOR

Atatürk'ü çağrıştıran kıyafeti ve fiziksel benzerliğiyle düğünlere katılan adam, gittiği davetlerde yoğun ilgi görüyor. Katıldığı son düğünde de davetliler adamın etrafında toplanırken çok sayıda kişi cep telefonuyla kayıt aldı.

"ATATÜRK İSTİSMARI" TEPKİSİ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından eleştiriler de peş peşe geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Atatürk'e olan fiziksel benzerliğin para karşılığında düğünlere katılmak için kullanılmasına tepki gösterdi. Paylaşımlarda "Atatürk sevgisini istismar ediyorlar" yorumu öne çıktı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Adamın düğünlere ücret karşılığında katılması bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, davetlilerin gösterdiği yoğun ilgi de dikkat çekti. Olay, Atatürk'e benzerliğin ticari amaçla kullanılmasının doğru olup olmadığı konusunda tartışma yarattı.

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Mustafa Kemal Atatürk Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Boş haber 8 6 Yanıtla
    Mesut Vatansever Mesut Vatansever:
    İnsanların tepkisi hoşunuza gitmeyeceği için boş demişsiniz, boş insan ordakiler 13 5
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Mesut, haberin kendisi boş. Sene 2026 3 0
  • Mesut Vatansever Mesut Vatansever:
    Bu zihniyet bitince bu ülke refaha kavuşacak işleri güçleri saçma sapan fikirler ve yerinde sayıyorlar 12 1 Yanıtla
  • Uğur Yayman Uğur Yayman:
    ekmek parası ?? 3 8 Yanıtla
  • Hüseyin Ayaz Hüseyin Ayaz:
    adam şovunu yapıyor kardeşim, 30 bin dediğin ne ki bu zamanda 1 7 Yanıtla
  • YUSUF ÖZTÜRK YUSUF ÖZTÜRK:
    Allah akıl fikir versin 8 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı - Son Dakika
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