Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Rize'den ayrılmadan önce Güneysu ilçesinde ziyaret ettiği komşularıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu geçirdiği memleketi Rize'den ayrılmadan önce Güneysu ilçesindeki komşularını ziyaret etti. Komşularıyla sarılarak hasret gideren Erdoğan, hemşehrileriyle anı fotoğrafı çektirdi.

KOMŞULARIYLA HASRET GİDERDİ

Toplu açılış töreni ve çeşitli programlara katılmak üzere hafta sonunu Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu ilçesinde konakladığı konutundan çıkarak baba ocağındaki yakın komşularını ziyaret etti.

Erdoğan, bir araya geldiği komşularıyla sarılarak hasret giderdi. Yanına gelen hemşehrileriyle de anı fotoğrafı çektirdi.

RİZE'DEN SAMSUN'A GEÇTİ

Ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki programlarına katılmak üzere hava yoluyla Rize'den ayrıldı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu, Rize, Son Dakika

Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti - Son Dakika
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