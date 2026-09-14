Gökhan Kırdar yine sahaya indi, herkes onu konuştu

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor, Esenler Erokspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlı ekip, iki kez öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

GÖKHAN KIRDAR'LA "CENDERE" ŞOVU

Karşılaşmada skor kadar tribünlerde yaşanan anlar da dikkat çekti. "Cendere" eseriyle hafızalara kazınan Gökhan Kırdar, Bursaspor taraftarlarıyla birlikte performans sergiledi.

TRİBÜNLER HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİ

Bursaspor taraftarlarının Gökhan Kırdar'a hep bir ağızdan eşlik etmesiyle stadyumda dikkat çeken anlar yaşandı. "Cendere" performansı karşılaşmanın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.