Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek - Son Dakika
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Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek

Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek
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Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğu için Şenol Güneş ismi öne çıktı. Bordo-mavililerin tecrübeli teknik adamla anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, anlaşmanın sağlanması halinde Güneş'in Trabzonspor'daki 5. dönemi başlayacak.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Bordo-mavililerde birçok isim gündeme gelirken son olarak kulübün eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA YAKIN

beIN SPORTS'un haberine göre Trabzonspor, Şenol Güneş ile anlaşmaya yakın. Bordo-mavili yönetimin 74 yaşındaki teknik adamla önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği belirtildi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Şenol Güneş, kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un teknik direktörü olacak.

Ve Trabzonspor hocasını buldu! <a class='keyword-sd' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a> derbisine yetişecek

İLK MAÇI GALATASARAY OLABİLİR

Trabzonspor ile Şenol Güneş arasında anlaşma sağlanması halinde tecrübeli çalıştırıcının ilk sınavının da oldukça zorlu olması bekleniyor. Güneş'in, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde bordo-mavili takımın başında olması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN BAŞINA 4 KEZ GEÇTİ

Daha önce 4 farklı dönemde Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü yapan Şenol Güneş, bordo-mavili ekiple 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşadı.

Galatasaray, Fatih Tekke, Şenol Güneş, Trabzonspor, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    Okan bunu da kovmuştu yine geldi yine kovulacak ama düşünüyorum önce İsmail mi yoksa bumu kovulur 5 2 Yanıtla
  • skahraman1963@gmail.com [email protected]:
    çok komiksiniz valla hem tirabizon hem menerbahcem ikinizden bir takım olmuyor ya la eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağar idi başka hoca mı kalmadı koskoca ülkemde alb,kov,gene al ,sonra yine kov ?????????? 2 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    siz habercilik mi yaptıgınızı sanıyorsunuz baslıga bak habere bak aynı haberi cevır cevır sunmayı habermi sanıyorsunuz nerde boş gereksiz haber varsa sizde algı yalan sizde adam gibi habercilik yapın artık 0 0 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz Muhammet Açıkdeniz:
    hosgeldin basarisizlik 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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