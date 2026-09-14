Husilerden Suudi destekli güçlere ağır darbe! Çok sayıda asker esir alındı

Yemen'de 2022'den bu yana büyük ölçüde donmuş durumda bulunan cephe hatları yeniden hareketlendi. İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar, özellikle ülkenin batısı ve Kızıldeniz kıyısında giderek şiddetleniyor.

ÇOK SAYIDA ASKER ESİR ALINDI

Husilerin son saldırıları sırasında Suudi Arabistan destekli Yemen güçlerinden çok sayıda askerin esir alındığı bildirildi.

Bölgeden gelen görüntülerde çok sayıda kişinin silahlı unsurların kontrolünde tutulduğu görülüyor. Bazı askerlerin bir binada toplandığı, bazılarının arazi içerisinde gruplar halinde yürütüldüğü ve bir bölümünün kamyonetlerle başka noktalara taşındığı görüntülere yansıyor.

Görüntülerde bazı esirlerin yorgun ve bitkin halde beklediği de dikkat çekiyor. Esir alınan askerlerin kesin sayısına ilişkin ise henüz tarafsız kaynaklarca doğrulanmış resmi bir rakam bulunmuyor.

HUSİLER KIZILDENİZ KIYISINDA HIZLA İLERLEDİ

Esir görüntüleri, Husilerin Yemen'in batısında başlattığı geniş çaplı saldırının ardından ortaya çıktı. Grup, kısa süre içerisinde stratejik Hays ve El-Havha bölgelerinde ilerleyerek Kızıldeniz kıyısındaki kontrol alanını genişletti. Ardından Yemen'in en kritik limanlarından biri olan Muha'yı ele geçirdi.

Muha'nın ele geçirilmesi, Suudi destekli Yemen hükümeti açısından son yılların en ağır askeri kayıplarından biri olarak değerlendiriliyor. Liman, Babülmendep Boğazı'na yakınlığı nedeniyle yalnızca Yemen savaşı açısından değil, küresel deniz ticareti açısından da stratejik önem taşıyor.

BABÜLMENDEP'E KADAR ULAŞTILAR

Husiler, Muha'nın ardından ilerleyişlerini sürdürerek Babülmendep Boğazı çevresindeki adalara yöneldi. Grup, stratejik Perim Adası dahil olmak üzere Kızıldeniz'deki bazı noktaların kontrolünü ele geçirdi. Bu ilerleyiş Husilere, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan dünyanın en kritik deniz geçişlerinden biri üzerinde önemli bir askeri avantaj sağladı. AP'nin aktardığına göre Husilerin son ilerleyişi, 2022'deki ateşkesten bu yana elde ettikleri en önemli toprak kazanımları arasında yer alıyor.

SUUDİ DESTEKLİ GÜÇLER AĞIR KAYIP VERDİ

Yemen'deki çatışmaların bilançosu da giderek ağırlaşıyor. Suudi Arabistan destekli Ulusal Direniş güçleri, son haftalardaki çatışmalarda 500'den fazla hükümet askerinin, buna karşılık yaklaşık bin Husi savaşçısının hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu rakamların bağımsız kaynaklarca ayrı ayrı doğrulanması mümkün değil.

Savaşın ilk günlerinde hükümet güçleri bazı bölgelerde ilerleme kaydetmiş, Hays ve Batı Taiz çevresinde Husi mevzilerini geri aldıklarını açıklamıştı. Hükümet güçleri aynı süreçte onlarca Husi savaşçısını esir aldığını duyurmuştu. Ancak takip eden günlerde cephede dengeler tersine döndü ve Husiler geniş çaplı karşı saldırıyla kıyı hattında yeniden üstünlük sağladı.

SUUDİ ARABİSTAN HAVA SALDIRILARINI ARTIRDI

Husilerin ilerleyişi üzerine Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırıları da yoğunlaştı. The Guardian, Husilerin Muha'yı ele geçirdiği süreçte Suudi Arabistan'ın bir günde Husi hedeflerine 40'a varan hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Husiler ise Suudi Arabistan topraklarına yönelik füze ve İHA saldırılarını artırdı. Son saldırılarda askeri noktaların yanı sıra petrol ve enerji altyapısı da hedef alındı. Suudi Arabistan'ın kritik doğu-batı petrol boru hattında meydana gelen hasar, küresel enerji piyasalarında da endişeye yol açtı.

SAVAŞ KIZILDENİZ'E TAŞINDI

Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki kazanımları Yemen'deki iç savaşın ötesinde bir anlam taşıyor. Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz üzerinden Süveyş Kanalı'na ulaşan ticaret gemileri için kritik geçiş noktalarından biri. Husilerin bölgedeki konumunu güçlendirmesi, hem Suudi Arabistan'ın petrol sevkiyatları hem de uluslararası deniz ticareti açısından yeni bir güvenlik riski oluşturuyor.

ON BİNLERCE KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Çatışmalardaki hızlı tırmanış sivilleri de vurdu. AP'ye göre yalnızca eylül ayında 82 binden fazla Yemenli yerinden edildi. Husilerin Muha ve Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi nedeniyle binlerce kişi daha güvenli bölgelere kaçmak zorunda kaldı.