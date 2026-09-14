Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler

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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturmada dizideki “Kazım Kaşifoğlu” karakterine ilişkin sahneler ile Kozinoğlu'nun ölümünden günler önce yayımlanan bölümlerdeki zamanlama ve bazı sembolik mesaj iddiaları dikkat çekti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Dosya kapsamında, dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi’nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

PLAKA DETAYI

Derinleştirilen soruşturmada, dizide yer alan bazı sembolik mesaj iddiaları da konuşulmaya başlandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 79. bölümünde Memati ve Kazım karakterlerinin kullandığı 34 FG 7061 plakalı araca dikkat çekildi. Plakada yer alan “FG” harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i, “7061” sayısının ise tersten okunduğunda 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi gününü (16.07) simgelediği öne sürüldü.

Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler

DİZİDEKİ "KAŞİFOĞLU" KARAKTERİNİN ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ ZAMANLAMA

Soruşturmanın odağındaki bir diğer unsur ise Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde bulunduğu dönemde dizide "Kazım Kaşifoğlu" adıyla işlenen karakter ile gerçek hayattaki olaylar arasındaki zamanlama dikkat çekti.

  • 3 Kasım 2011 (135. Bölüm): Dizideki "Kaşifoğlu" karakterine Polat Alemdar tarafından işkence yapıldı.
  • 10 Kasım 2011 (136. Bölüm): Kaşifoğlu için ölüm emri verildi; bölümün tanıtımında "Kaşifoğlu için yolun sonu" ifadesi kullanıldı.
  • 13 Kasım 2011: Bu yayından sadece 3 gün sonra MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti.
  • 8 Aralık 2011 (139. Bölüm): Dizide "Kaşifoğlu" karakterinin ölümü ekrana getirildi.
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler

ŞIRINGAYLA ÖLÜM SAHNESİ

Dizinin Kozinoğlu’nun ölümünün ardından yayımlanan 139. bölümündeki bir sahne ise, "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yükseldiğini söylediği, ardından duş aldığı ve "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü görülmüştü. Kozinoğlu'nun cezaevindeki vefayı ile dizideki ölüm yöntemi arasındaki paralellikler dikkat çekici bulundu.

Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anımsatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, şunları kaydetmişti:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

Gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda, biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkça ifadeleri alınan, muhabirin de arasında olduğu 3 şüpheli tutuklanmaları, kameramanın da arasında bulunduğu 3 şüpheli "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak", diğer 3 şüpheli ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Bu arada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan karar kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

Millî İstihbarat Teşkilatı, Bahadır Özdener, Kaşif Kozinoğlu, Kurtlar Vadisi, Raci Şaşmaz, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • levent ayar levent ayar:
    TESADÜF ASLA OLAMAZ HEPSİ ELTEN GEÇİRİLMELİ 4 0 Yanıtla
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