Esra Akkaya'nın gözlerden uzak yetiştirdiği oğlu, koca delikanlı oldu - Son Dakika
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Esra Akkaya'nın gözlerden uzak yetiştirdiği oğlu, koca delikanlı oldu

Oyuncu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafın altına "Can genç bir delikanlı olmuş", "Kocaman olmuş" şeklinde yorumlar yapıldı.

14.05.2024 10:39
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Bir dönemin fenomen dizisi Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı 'Şirin' karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya, 2014 yılında Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Instagram hesabından ara sıra paylaşımlar yapan Akkaya, son olarak oğlu Can ile bir karesini yayınlayarak takipçilerini şaşırttı. Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex'in son haline beğeni ve yorum yağdı.

Esra Akkaya'nın gözlerden uzak yetiştirdiği oğlu, koca delikanlı oldu

"GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL ANNE-OĞUL"

Takipçileri "Can genç bir delikanlı olmuş", "Kocaman olmuş", "Çok tatlı", "Gördüğüm en güzel anne-oğul" diye yazdı.

İşte Can Alex'in son hali;

Esra Akkaya'nın gözlerden uzak yetiştirdiği oğlu, koca delikanlı oldu

Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Akkaya'nın gözlerden uzak yetiştirdiği oğlu, koca delikanlı oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Esra Akkaya'nın gözlerden uzak yetiştirdiği oğlu, koca delikanlı oldu - Son Dakika
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