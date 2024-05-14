Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Mourinho'dan sonra Romelu Lukaku'yu da bitirdi - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Mourinho'dan sonra Romelu Lukaku'yu da bitirdi

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Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada başkanlığa seçilmesinin ardından Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıkladı. Mourinho açıklamasının yankıları sürerken, Yıldırım'ın dünyaca ünlü yıldız Romelu Lukaku'yu Fenerbahçe'ye kazandırmak için şimdiden girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

14.05.2024 11:20  Güncelleme: 11:32
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Ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

YENİDEN ADAY OLDU

Sarı-lacivertlilerde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi mevcut başkan Ali Koç, yeniden aday olduğunu açıkladı. Tekrar başkan seçilmesi halinde dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho'yu getireceğini söyleyen Yıldırım, taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.

NE DEMİŞTİ?

Deneyimli çalıştırıcı Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklayan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bu saatten sonra teknik direktörlük konusunda 'Bizim çocuğumuz' diyerek devam etme lüksü yoktur.Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var.' dedim. Fenerbahçe'ye gel dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Mourinho'dan sonra Romelu Lukaku'yu da bitirdi

LUKAKU'YU DA BİTİRİYOR

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho açıklaması büyük ses getirirken, transfer için de kolları sıvayan Yıldırım'dan çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Yıldırım'ın Mourinho'nun da listesinde yer alan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'yu Fenerbahçe'ye kazandırmak için şimdiden girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Jose Mourinho, Romelu Lukaku, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Mourinho'dan sonra Romelu Lukaku'yu da bitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kurtbet Kara: bizim ülkede futbol bunun için gelişmiyor işte. Teknik direktör değil kulüp başkanı tranfer yapıyor. 3 0 Yanıtla
  • Ali Arslan: Aslında bu yarış FB ye yarayacak Ali Koç ta dünya yildizlarina yönelecek, herhalde lukakuyu Mourinho istedi yoksa başkan kafasına göre transfer yapmamalı 2 1 Yanıtla
    Mehmet Emin Güneş: Ali Arslan::))))))))) noldu Galatasaray Karagümrüke takılacak diyordun:)) üstelik cimbomlular kaçmayın burada bekliyorum sizi diyordun. Vallahi maç sonu herkes buradaydı , bi tek ili islann yoktu :)) klasik erken havalara giren kanaryalar iste 2 2 Ali Arslan: Ben yazdım yatinlamadilar,benim öngörüm oydu,nitekim basariyordu Karagümrük balina galibiyet,yine herzaman ki gibi ilk golunuz öncesi yüzde yüz faul var verilmedi,bu aslında sezonun özeti 2 2

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