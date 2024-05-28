Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var - Son Dakika
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Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var

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Süper Lig'in devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin takımlarının başına getirmek istediği dünyanın sayılı teknik direktörleri arasında gösterilen Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye'den teklif aldığını doğrulayan Portekizli teknik adam, ''Şu ana kadar sadece insanları dinledim ve herkesle görüştüm, çünkü bu bir saygı meselesi. Türk kulüpleri, Avrupa ve Suudi Arabistan... Her şeyi masaya yatırmam gerekiyor. Önümüzdeki iki hafta içinde bir karar vereceğim'' dedi.

28.05.2024 16:59
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Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ismi anılan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Romanya'nın Antena 3 CNN kanalına verdiği röportajda geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, Türkiye'den teklif aldığını doğrularken, kararını ne zaman vereceğini de açıkladı.

"2 HAFTA İÇİNDE KARAR VERECEĞİM"

Türkiye'den gelen teklifleri doğrulayan Mourinho, "Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar sadece insanları dinledim ve herkesle görüştüm, çünkü bu bir saygı meselesi. Türk kulüpleri, Avrupa ve Suudi Arabistan... Her şeyi masaya yatırmam gerekiyor. Önümüzdeki iki hafta içinde bir karar vereceğim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho, yeni takımı için tarih verdi

150 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın Jose Mourinho'ya 150 milyon euro değerinde bir sözleşme önerdiği ortaya çıkmıştı. Haberde, Mourinho'nun bu teklife sıcak baktığı ancak gelecek sezon için görüştüğü takımlardan 1 yıllık sözleşme talebinde bulunduğu kaydedilmişti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho, yeni takımı için tarih verdi

BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine 1987 senesinde Setubal U17 takımında başlayan Jose Mourinho, A takımda ilk kez 2000 yılında Benfica'da görev aldı. Mourinho daha sonra sırasıyla Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'yı çalıştırdı. 61 yaşındaki Portekizli teknik adam, kariyerinde 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 26 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho\'dan ses var

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Son Dakika Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Çağdaş Sümer: böyle bir adam Türkiye'ye gelmez hele FB ye?? 0 1 Yanıtla

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