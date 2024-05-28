Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor

Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi\'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Tasarruf Tedbirleri''' konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesine memurların bazı haklarını kısıtladığı gerekçesiyle Danıştay'da dava açtı. Birleşik Kamu İş Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, ''Tasarruf Tedbirleri'' konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesinin ''Personel giderleri'', ''Personel servisi hizmetine ilişkin giderler'' başlıklı bölümler hakkında Danıştay'da dava açıklarını açıkladı.

28.05.2024 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni kamuoyuyla paylaştı. Ek ödenek, yeni bina alımı, personel giderleri, personel servisi, araç kiralama, 5 yıldızlı otellerde seminer gibi pek çok detayın bulunduğu paket büyük yankı uyandırırken tepki de çekti. Tasarruf tedbirlerinin, kamu çalışanları için büyük oranda dezavantaj olduğunu belirten Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da maddelerde düzenleme yapılmasını isteyerek dava açtı.

Birleşik Kamu İş Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, ''Tasarruf Tedbirleri'' konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesinin ''Personel giderleri'', ''Personel servisi hizmetine ilişkin giderler'' başlıklı bölümler hakkında Danıştay'da dava açıklarını açıkladı.

Birleşik Kamu İş Merkez Yönetim Kurulu'nun basın açıklaması okuyan Kütük, "Kamu tasarrufu tedbirleri açıklandı, ancak fatura yine halka ve kamu emekçilerine kesilmiştir" dedi.

''EMEKÇİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI ORTADAN KALDIRILIRKEN LÜKS DEVAM EDİYOR''

Servis araçlarının kaldırılmasıyla toplu sözleşme ile elde edilen kazanımların ortadan kaldırılacak olmasının kamuda çalışan kişiler için ayrıca bir ulaşım harcamasını ortaya çıkaracağını söyleyen Kütük, şunları kaydetti:

''Genelge hükümleri incelendiğinde, tasarrufun yine kamu emekçilerine dayatıldığı, Anayasa, kanunlar ve toplu sözleşme ile elde edilen tüm kazanımların ortadan kaldırıldığı, kanun mahiyetinde olan toplu sözleşme hükümlerini, kamuda devlet memurları ve kamu emekçilerinin kazanılmış haklarını ortadan kaldırılırken kamuda lüks ve şatafatın devam ettiği görülmektedir.

''KAMU HİZMETLERİ AKSAYACAK''

Keyfi harcamalar ortada dururken fazla mesai ücretlerinin göz dikilmesi, personel servislerinin sonlandırılması, 657 Sayılı Kanun'un 68/B maddesine yapılacak atamaların sadece yönetici kadrolar ile sınırlı tutulması ve yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacağının düzenlenmesi hukuksuz, hukuksuz olduğu kadar da kamu hizmetlerini büyük oranda aksatacaktır.

''İŞ GÜVENLİĞİ VE BARIŞINI DA BOZACAK''

Kamuya personel alımımın emekli sayısı ile sınırlandırılması kamu hizmetlerini verilemez hale getirecektir. Teknik ve personel yetersizliği ile karşı karşıya olan kamu kurumu ve kuruluşları, bu genelge ile daha da iş görülemez hale gelecektir. Kamuda özellikle eğitim, sağlık, yargı, ulaşım ve diğer iş kollarında kamu emekçilerinin iş yükünü daha artacak bu karar iş güvenliğini ve barışını da bozacaktır.

''PERSONELİN MESAİ GİDİŞ GELİŞİ ZORLAŞACAK''

Servis araçlarının kaldırılması ile toplu sözleşme ile elde edilen kazanımların ortadan kaldırılacak olması zaten zor koşullarda görev yapmak zorunda kalan kamu emekçilerini ayrıca ulaşım için harcama yapmak zorunda bırakacak. Bu durum özellikle büyükşehirlerdeki trafik yoğunluğunu daha artıracak ve personelin mesaisine gidişini-gelişini daha da zorlaşacaktır. Bu durum kamu kurumu ve kuruluşlarında güvenlik sorunu ortaya çıkaracaktır.''

DAVA DİLEKÇESİ

Danıştay'da açılan davanın dilekçesinde, ''Personel Servisi Hizmetine İlişkin Giderler'' başlıklı bölümünün 1. fıkrasında yer alan 'Servis ve güvenlik hizmetleri hariç; kamu kurum ve kuruluşlarına toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmeti sonlandırılacak, hizmet alımı suretiyle sağlanan personel servisi hizmeti ise sözleşme süresinin bitimine kadar devam edebilecektir' ibaresinin, 3. Fıkrasındaki 'Personel servisi hizmetinden fiilen yararlanan kişi sayısının araç kapasitesinin yüzde 70'inin altında olması durumunda ilgili hatta servis sunumu yapılmayacaktır.' ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

Dilekçede, söz konusu düzenlemelerin Anayasa'ya, 4688 sayılı Kanuna, uluslararası sözleşme ve antlaşmalara aykırı olduğu, kamu ve bireyler yönünden telafisi imkansız zararlara sebebiyet verebileceği belirtildi.

Kamuda Tasarruf Genelgesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Hasan Kütük, Danıştay, Kamu İş, Memur, Kamu, Hukuk, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sabri İnce: Sade ,sabit gelirli vatandaş sıkıntı çekerken ,bunlar rahatlarından ödün vermiyor. .. Emekli size verilen seyyanen 8070 tl yi unutmadı .doymadınız. 7 4 Yanıtla
    mürsel sarıteke: Doymadım doyamadım......milletime yük olmaya...... yerine kıyamadım...... 2 0
  • Özden Eyr: Ne oldu kısıtlama zorunuza mı gitti istediğiniz gibi yiyip içemirlarmı az bile bu yapılanlar Almanya’nın bakanları bisikletle gidip geliyor ise sizin yürümeniz lazım 7 0 Yanıtla
    Ahmet Batal: Almanya’nın cumhurbaşkani da bisiklet ile gidiyor bir çok yere bizimkiler gibi 50 tane araç konvoyu ile değil 5 1
  • Mehmet Kaynar: OLDUM OLASI HEP BANA KAFASI İLE ÇALIŞAN MEMUR DAHA YETER BU ÜLKEDE SİZDEN BAŞKALARIDA VAR. ÇALIŞMA DERSEN SANKİ BENİM İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ GÖREVİNİ YAPANLAR. YETER BENCE BU KADAR SIRTINIZI DAYAMAYA 0 0 Yanıtla

17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
16:53 Antalya’da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu Antalya'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu
16:29 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı
15:51 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 18:39:25. #1.13#
SON DAKİKA: Birleşik Kamu İş, Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtı: Memurların hakkı kısıtlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement