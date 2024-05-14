Patrick Kluivert'ın parasını ödemeyen Adana Demirspor'a 3 dönem transfer yasağı

Spor

"Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var"

FIFA, Adana Demirspor'a eski teknik direktörü Patrick Kluivert'a ödenmeyen borcu nedeniyle üç dönem transfer yasağı verdi.

3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, FIFA sezon ortasında Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'a üç dönem transfer yasağı verdi. Adana Demirspor'un Hollandalı çalıştırıcıya 142 bin euro borcunu ödememesi nedeniyle cezaya çarptırıldığı belirtildi.

AYLAR ÖNCE YOLLAR AYRILDI

47 yaşındaki teknik adam sezon başında Adana Demirspor'a gelmiş, alınan kötü sonuçların ardından Aralık ayında kulüple yollarını ayırmıştı.