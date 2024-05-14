FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı - Son Dakika
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FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

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62 ilde düzenlenen "Kıskaç-15" operasyonuyla devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan 544 şüpheli yakalandı. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikleri, bu sınavlara başvuran örgüt üyelerinin, örgüte bağlılıkları çeşitli şekillerde kodlanarak, bu kodlamada bulunan şahısların sınavı kazanmalarının amaçlandığını" kaydetti. Yakalanan şahısların çoğunun ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.

14.05.2024 10:48  Güncelleme: 13:11
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen 'Kıskaç-15' operasyonlarında 544 şüphelinin yakalandığını" bildirdi.

62 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 62 ilde FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-15" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

SINAVI KAZANDIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Yerlikaya, şüphelilerin, "FETÖ sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikleri, bu sınavlara başvuran örgüt üyelerinin, örgüte bağlılıkları çeşitli şekillerde kodlanarak, bu kodlamada bulunan şahısların sınavı kazanmalarının amaçlandığını" kaydetti.

"FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle; "62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-15' operasyonlarında 544 şüpheli yakalandı. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Düzce, Bilecik, Eskişehir, Giresun, Gaziantep, Tekirdağ, Sakarya ve Kırıkkale olmak üzere 62 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-15' operasyonlarında şüphelilerin;

  • Örgüt sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikleri,
  • Bu sınavlara başvuran örgüt üyelerinin, örgüte bağlılıkları çeşitli şekillerde kodlanarak, bu kodlamada bulunan şahısların sınavı kazanmalarının amaçlandığı,
  • Şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları ve Bylock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edildi.

Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • cemal aslan: Yakala yakala bitmiyor. Örümcek ağı gibi her yerdeler. 43 7 Yanıtla
    Ali Arslan: Yahu kardeşim bitmedikleri belli iyi tamam da federasyon başkanı iki telefonunda bylock kullanıcısı neden futbola operasyon yapılmıyor, bu durum şüpheleri milyon kere artiriyor 6 0
  • Mehmet Kurt: haini bitmiyor güzel ülkemin... 27 3 Yanıtla
  • Burak balan: Son bilmem kaçıncı operasyon ve hepsi boş çıkıyor. Show içinse insanlara yazık değilse niye hep serbestler 12 4 Yanıtla
  • Furkan GÖkhan Güsar: Türk futbolunun başındaki adam da bylock kullanıcısıydı hatırlatmak isterim. Şuan futbolun başında yani bunlarda gösteriş için işlerine gelmeyenleri tutarlar gelenleri salarlar. 12 1 Yanıtla
  • ferhat eser: milliyetçiyim vatanciyim diye nağra atanların çoğu bylockcu çıktı 6 6 Yanıtla
  • Aa: bizde yedik 7 1 Yanıtla

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