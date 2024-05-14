Yarış 25 Mart\'tan beri sürüyordu! Yargıtay\'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu

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"Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var"

Yargıtay Başkanlığına yeni bir başkan atanması için Türkiye'nin yüksek mahkemesi olan Yargıtay'da heyecanlı bir seçim süreci yaşandı. Ömer Kerkez'in seçilmesiyle sonuçlanan bu süreç, Türk yargı sisteminin geleceği açısından önemli bir adımı temsil ediyor.

YARIŞ 25 MART'TAN BU YANA DEVAM EDİYORDU

24 Mart 2020'de göreve seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık süresi dolduğunda, Yargıtay Başkanlığına yeni bir başkan atanması gerekiyordu. Bunun üzerine Yargıtay üyeleri, yeni başkanlarını belirlemek üzere 25 Mart'ta sandık başına gitti. Adaylar arasında 36 tur boyunca salt çoğunluk olan 175 oyu kimse alamayınca süreç çıkmaza girdi.

ŞENTÜRK'ÜN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİYLE SÜREÇ HIZLANDI

Yargıtay Başkanlığı için adaylardan biri olan Muhsin Şentürk, birinci başkanlık adaylığından çekildiğini açıklamış ve üyelere gönderdiği mesajda, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtay'ımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadesini kullanmıştı. Şentürk, daha sonra ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını açıklamıştı.

Yargıtay Birinci Başkanı Ömer Kerkez

ÖMER KERKEZ 193 OY ALARAK YARGITAY BAŞKANI SEÇİLDİ

Yargıtay Genel Kurulu'nca Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için gerçekleştirilen 37'nci tur oylamada, 348 üyeden 193'ünün oyunu alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçildi. Mehmet Akarca ise 103 oy aldı.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

01/07/1966 tarihinde Antakya'da doğmuştur. Antakya Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Trabzon'da yapmıştır.

Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlamış; sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

05/07/2017 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ömer Kerkez, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14.02.2023 tarihinde Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiş, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14.05.2024 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.