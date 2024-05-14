Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu - Son Dakika
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Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu

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Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart'ta başlayan seçimlerin 37'nci tur oylamasında 193 oy alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçildi.

14.05.2024 11:28
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Yargıtay Başkanlığına yeni bir başkan atanması için Türkiye'nin yüksek mahkemesi olan Yargıtay'da heyecanlı bir seçim süreci yaşandı. Ömer Kerkez'in seçilmesiyle sonuçlanan bu süreç, Türk yargı sisteminin geleceği açısından önemli bir adımı temsil ediyor.

YARIŞ 25 MART'TAN BU YANA DEVAM EDİYORDU

24 Mart 2020'de göreve seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık süresi dolduğunda, Yargıtay Başkanlığına yeni bir başkan atanması gerekiyordu. Bunun üzerine Yargıtay üyeleri, yeni başkanlarını belirlemek üzere 25 Mart'ta sandık başına gitti. Adaylar arasında 36 tur boyunca salt çoğunluk olan 175 oyu kimse alamayınca süreç çıkmaza girdi.

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

ŞENTÜRK'ÜN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİYLE SÜREÇ HIZLANDI

Yargıtay Başkanlığı için adaylardan biri olan Muhsin Şentürk, birinci başkanlık adaylığından çekildiğini açıklamış ve üyelere gönderdiği mesajda, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtay'ımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadesini kullanmıştı. Şentürk, daha sonra ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını açıklamıştı.

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi
Yargıtay Birinci Başkanı Ömer Kerkez

ÖMER KERKEZ 193 OY ALARAK YARGITAY BAŞKANI SEÇİLDİ

Yargıtay Genel Kurulu'nca Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için gerçekleştirilen 37'nci tur oylamada, 348 üyeden 193'ünün oyunu alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçildi. Mehmet Akarca ise 103 oy aldı.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

01/07/1966 tarihinde Antakya'da doğmuştur. Antakya Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Trabzon'da yapmıştır.

Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlamış; sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

05/07/2017 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ömer Kerkez, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14.02.2023 tarihinde Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiş, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14.05.2024 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yarış 25 Mart\'tan beri sürüyordu! Yargıtay\'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu

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Son Dakika Güncel Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kurtbet Kara: 36 seçim yapamayan yargıtay ve biz bunlardan adalet ve yargı bekleyeceğiz işe bak 55 4 Yanıtla
    oguz ates: 20 tane de geçersiz oy var okumuş adamlar oy kullanamıyor boş at kardeşim 25 0
  • Cihan Kışla: 37 yıl görevde kalda bir daha böle bir rezilliğe şahit olmayalım:) 39 1 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: yalandan oylama anayasa taktiği 24 5 Yanıtla
  • Sivet Ok: Memleketi Antakya Suriye kökenli mi acaba ! 5 10 Yanıtla
  • Yakup Becerikli: yanlış kişi seçildi diye düşünüyorum 3 8 Yanıtla
  • İsmail Aydemir: Allah'a şükür sonunda biri seçilmiş 11 0 Yanıtla

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