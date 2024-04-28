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Metroda tacize uğrayan genç kız dehşet anlarını böyle anlattı

İSTANBUL - Kayaşehir'de metroda tacize uğrayan genç kız, yaşadıklarını anlattı.

Başakşehir'de bulunan Kayaşehir metrosuna dün sabah saatlerinde işe gitmek için binen Zeynep Bilici isimli genç kız karşısına oturan bir şahsın tacizine maruz kaldı. Metrodaki kalabalığa aldırış etmeden cinsel organını çıkartarak mastürbasyon yapan şahsı fark eden genç kız korku içerisinde o anları görüntüledi. Yaşananlar sonrasında elindeki görüntüyle Başakşehir ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan genç kız yaşadığı dehşet anlarını İHA'ya anlattı.

"Gözümü her kapattığımda o sahne gözümün önüne geliyor"

Zeynep Bilici, "Ben sabah saat 10.00 sıralarında metroya bindim. Ben bindiğimde o şahısta metrodaydı. Oturdum bir süre beni süzmeye başladı ve ben bakışlarından rahatsız oldum. Üzerimde de uzun bir kıyafet vardı. Ben durumu fark ettiğimde o beni rahatsız etmeye devam etti. Üzerimi düzelttim ben sol yanımda iki hanımefendi ve sağ yanımda başka bir hanımefendi de vardı. Ben hareketleri fark ettim ama emin olamadım. Bu nedenle kamera kaydını açtım. Kamera kaydından bakıldığında cinsel organıyla oynadığı görülüyor. Ben tepki verdim ve bağırdım hemen çantasını alıp kalktı o esnada fermuarı da açıktı. Kendisi inkar etti. Şahıs kaçtı ben Başakşehir Karakoluna şikayette bulundum. Bunun bir cinsiyetle alakası yok insan olmakla alakası var. Ben kendisinden davacı oldum. Bu sürecin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağım. Kamera kayıtları şuanda inceleniyor. Umarım bulunur. Gözümü her kapattığımda o sahne gözümün önüne geliyor" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri metro kameralarını tek tek inceleyerek şahsın yerini tespit etmeye çalışıyor.