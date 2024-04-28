Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı

Geniş Video İzle

Ankara'da bir otel sahibinin, müşterilerin yorumlarına verdiği yanıtlar infiale yol açtı. Memnuniyete ilişkin yorum yapan müşterilere küfürlü ve müstehcen yanıtlar veren otelden açıklama geldi. Açıklamada, otelin sosyal medya hesaplarının çalındığı ve yorumların kendileri tarafından yapılmadığı ifade edildi.

28.04.2024 19:22  Güncelleme: 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir otelin sahibi, arama motorunda otelle ilgili memnuniyete ilişkin yorum yapan müşterilerine skandal yanıtlar verdi. Otelden, infiale neden olan yorumlara ilişkin ise açıklama geldi.

"AYNI SESLER SİZİN ODADAN GELMEDİ Mİ?"

Otel sahibinden çok bir trolü andıran yorumlar yapan şahsın, yan odadan gelen seslerden rahatsız olan bir müşteriye "Aynı sesler sizin odadan gelmedi mi?" yanıtı verdiği görüldü.

Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı

"SOYUNMAKTAN GİYİNMEYE VAKİT BULAMAZSIN"

Kaldığı otelden memnun kalmadığını belirten genç bir kadın müşteriye ise "Sen kimin maşasısın, alet olma bunlara. Otel odasında odadan odaya geçersin, soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın." karşılığı veren otel sahibinin, "Buraya bakan admine sonsuz sevgilerimi iletiyorum, aynen müşterilerine böyle davranmaya devam etsin." diyen bir başka müşteriye ise küfrederek "Sen de mi babanı arıyorsun? Sizi o...pu çocukları sizi." dediği görülüyor.

Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı

OTELDEN AÇIKLAMA: HESAP ÇALINDI

İnfiale neden olan yorumları yapan Black House Otel'den olayla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, otelin sosyal medya hesaplarının çalındığı ve yorumların kendileri tarafından yapılmadığı ifade edildi.

İşte otelden yapılan açıklama:

Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

Sosyal Medya, Ankara, Turizm, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu: Böyle 1 saatliğine 3 saatliğine müşteriye oda kiralayan otellerde odalardan ne sesi geleceği bellidir zaten. 6 0 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: bak yalana bak ne hikmetse çalınmış hesapları :D 1 0 Yanıtla
  • Bu Kim: ilk önce özür dilediniz sonra tepkiler dahada artinca şimdide hesabimiz çalindi ilginç 0 0 Yanıtla

19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:50 Bounemouth’u sırtladı Enes Ünal, performansıyla Premier Lig’e damga vurdu Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu
18:28 Alanyaspor, İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 20:06:03. #1.13#
SON DAKİKA: Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement