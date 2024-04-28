Bursa\'da Uygunsuz Paylaşımlar Yapan Kadın Tutuklandı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sosyal medya hesabından yaptığı uygunsuz paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan kadın, tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan M.C. (28) hakkında "kasten yaralama", "aile yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" ve "müstehcenlik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "müstehcenlik" suçundan tutuklandı.