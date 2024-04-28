Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya\'dan, "borç" iddialarına ilişkin açıklama

Politika

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde DEM Parti'nin adayı Sırrı Söylemez'e kaybeden eski AK Partili Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Muş Belediyesinin 890 milyon 269 bin 273 TL borcu çıktı." iddialarının ardından açıklama yaptı.

PROJELERE ÖDENEN MİKTARLARI TEK TEK AÇIKLADI

Belediyeyi borçsuz devrettiğini söyleyen Asya, iddialara görev süresince yaptığı projelere harcanan ödemeleri tek tek açıklayarak yanıt verdi. Feyat Asya'nın, "20 gündür bürokratları 'Belediyeye borç çıkarın' diye tehdit eden müfterilere cevabımdır' başlıklı açıklaması şu şekilde: "Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi Japon Uluslar Arası işbirliği Ajansı tarafından finanse edildi. Söz konusu kredinin geri İadesi işletmeye alınarak 7 yıl sonra işletme planı hazırlanıp 20 yıl taksitli bir şekilde ödenecektir. Henüz kredi kullanım aşamasına gelinmediği için bunu borç olarak gören yönetim sözleşmeyi feshederek işi sonlandırabilir.

ALTYAPI PROJESİ

Altyapı projesi 2016 yılında İller Bankası tarafından ihale edildi. 15 mahallenin tüm içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenilendi. Bu proje için kullanılan krediden kaynaklı 170 Milyon TL ana para olmak üzere toplam 246 milyon TL borç bulunmaktadır. Bugüne kadar 80 taksit ödenmiş olup 100 taksit kalmıştır. 2033 yılına kadar her ay düzenli olarak iller Bankası payından kesilecek şekilde planlanmıştır.

SGK ÖDEMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumuna 31.03.2024 tarihi itibari ile güncel borç bulunmamaktadır. Daha önce yapılandırılmış olan taksitler düzenli olarak ödenmiştir ve 23 taksit kalmıştır.

BELEDİYE ŞİRKETİNE OLAN BORÇ

Belediye şirketinin gayrimenkul varlığı 100 Milyon TL civarında olup iddia edilen borç bulunmamaktadır. Aksine Şirket-Belediye arasında mahsuplaşma yapılması halinde borç değil alacak vardır.

PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ

10 yıllık görev süremde mesai arkadaşlarımın 1 gün bile maaş ödemeleri aksamamıştır. Günü gelmemiş maaş ödemesini gündeme getirerek kendilerini rezil edenleri Muş Halkının vicdanına havale ediyorum.

Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya

İCRA BORÇLARI

Görevi devrettiğim gün itibariyle hiç bir icra borcu bulunmamaktadır. 3 Nisan 2024 tarihi itibari ile ödemeyi hak edip muhasebeye intikal hiç bir piyasa borcu bulunmamaktadır. İhale-Rehin Alınan Borçlar-Kale Mahallesi Su Deposu olarak isimlendirerek iddia edilen bir borç bulunmamaktadır.

İÇME SUYU İSALE VE ARITMA TESİSİ PROJESİ

Muş'un 100 yıllık su sorununu çözmek üzere büyük uğraşlar verdiğimiz ve DSi tarafından ihale edilerek yapımına başlanan ve devam eden proje için iddia edilen borcun ödeme planı henüz hazırlanmamıştır. Projenin tamamlanması ile geri ödemeler hesaplanıp 30 yıl içerisinde ödenecektir. Muş Belediyesi, Hasköy, Korkut, Karaağaçlı, Konukbekler, Serinova, Sungu, Yaygin, Yeşilova, Düzkışla ve 39 köyün içme suyu temininin yapılacağı projede Muş Belediyesi yüzde 59,90'lık kısmından sorumludur.

ÇÖP KAMYONU KİRALANMASI

Temizlik ihalesi kapsamında aylık olarak düzenli olarak ödeme yapılmıştır. Son olarak Nisan ayı borcu olarak 2.017.148 TL ödeme yapılmıştır. Hak edişi yapılıp ödemesi yapılmayan hiç bir borç bulunmamaktadır.

"İDDİA ETTİKLERİ BORÇLAR ASILSIZDIR"

Sonuç olarak; hizmet için değil ve algı ve karalama hesabı ile gündemi işgal edenler, 10 yıllık yatırım ve projelerimizi hazmedemedikleri için iddia ettikleri borçlar asılsızdır. Devir teslim tutanağında da imzaladıkları gibi altyapı borcu dışında günü gelmiş ve geçmiş herhangi bir borç bulunmamaktadır. İftira atanları önce Allah'a, sonra aziz Muş halkına havale ediyorum.

Sizlerin hayalini bile kuramadığı hizmetleri biz yaptık. Takdir edemiyorsanız, iftira atarak kendinizi rezil etmeyin. Emeğimizi kirli siyasetinize alet etmeyin."