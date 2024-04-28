İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sürdürme planlarını onayladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sürdürme planlarını onayladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'ndeki savaşı sürdürme planlarını onayladı

İsrail ordusu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Gazze Şeridi'ndeki savaşı sürdürme planlarını onayladığını duyurdu. Halevi'nin, İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman ve bazı komutanlarla yaptığı görüşmelerin ardından Gazze Şeridi'ndeki savaşı sürdürme planlarını onayladığı aktarıldı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin Refah'ı işgal etmediği müddetçe var olma hakkının bulunmadığını söylemişti.

28.04.2024 17:29
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İsrail ordusu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Gazze Şeridi'ndeki savaşı sürdürme planlarını onayladığını duyurdu.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Halevi'nin, İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman ve bazı komutanlarla yaptığı görüşmelerin ardından Gazze Şeridi'ndeki savaşı sürdürme planlarını onayladığı aktarıldı.

REFAH'A SALDIRI PLANLARINI ONAYLADILAR

İsrail'in "Walla" internet sitesindeki habere göre, Genelkurmay Başkanı'nın görüşmeler sırasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ı işgal etme yönündeki operasyonel planları onayladığı aktarıldı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de bugün yaptığı açıklamada, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin Refah'ı işgal etmediği müddetçe var olma hakkının bulunmadığını söyledi.

YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI REFAH

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

NETANYAHU 9 ŞUBAT'TA SALDIRI PLANI HAZIRLANMASINI İSTEMİŞTİ

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

İSRAİL'İN İŞGALİNDE HAYATINI KAYBEDEN GAZZELİLERİN SAYISI 34 BİN 454'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 138'inin yaralandığı açıklandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, saldırıların 205. gününde 7 katliam yaparak 66 kişiyi şehit etti ve 138 kişiyi yaraladı." ifadelerine yer verildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 34 bin 454'e, yaralı sayısının 77 bin 575'e çıktığı bildirildi. Açıklamada, enkaz altında ve yollarda ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı çok sayıda ölünün bulunduğu da vurgulandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güvenlik, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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