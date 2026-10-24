Emret Komutanım'ın yıldızıydı! Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı - Son Dakika
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Emret Komutanım'ın yıldızıydı! Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı

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Emret Komutanım\'ın yıldızıydı! Arda Kural\'ın yeni işi şaşırttı
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Bir dönemin en popüler genç oyuncularından olan ve Leonardo DiCaprio'ya benzerliğiyle dikkat çeken Arda Kural, oyunculuğu bıraktıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açtı. Emret Komutanım dizisindeki Ferit karakteriyle hafızalara kazınan ünlü isim, evinin bir odasını atölyeye dönüştürdüğünü açıkladı. Değerli taşlar ve metaller üzerine çalışmalar yapan Kural'ın altın ve elmas ticaretine yönelik planları dikkat çekti.

Emret Komutanım dizisinin Ferit'i olarak tanınan Arda Kural, yıllar sonra farklı bir uğraşla yeniden karşımıza çıktı. Oyunculuk kariyerini geride bırakan Kural, artık değerli taşlar ve madencilik alanına ilgi duyuyor.

Emret Komutanım'ın yıldızıydı! Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı

BİR DÖNEMİN EN POPÜLER GENÇ OYUNCULARINDANDI

2000'li yılların başında televizyon ekranlarında sıkça boy gösteren Arda Kural, özellikle Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı Ferit Tekin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Yakışıklılığı ve dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'ya benzerliği nedeniyle bir dönem "Yerli Leonardo DiCaprio" olarak anılan oyuncu, gençlik yıllarında büyük bir popülerlik yakaladı. Kariyerinde yükselişe geçtiği dönemde birçok izleyicinin yakından takip ettiği isimlerden biri haline gelen Kural, ilerleyen yıllarda ekranlardan uzaklaşmayı tercih etti.

Emret Komutanım'ın yıldızıydı! Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı

EVİNİN BİR ODASINI ATÖLYEYE ÇEVİRDİ

Katıldığı bir yayında son dönemde neler yaptığını anlatan Arda Kural, yeni ilgi alanını ilk kez ayrıntılarıyla açıkladı. Oyunculuğun ardından değerli taşlara ve metallere yöneldiğini belirten Kural, evinin bir bölümünü çalışmalarını sürdürebileceği bir atölyeye dönüştürdüğünü söyledi. Ünlü oyuncu, yeni uğraşını şu sözlerle anlattı: "Bir odam atölye; orada değerli taşları, değersiz taşları ve metalleri inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi alanlara odaklanıyorum.”

Emret Komutanım'ın yıldızıydı! Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı
Leonardo DicaprioArda KuralTelevizyonMagazinDiziSon Dakika

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SON DAKİKA: Emret Komutanım'ın yıldızıydı! Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı - Son Dakika
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