Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Haber Videosu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir caminin önünde yarı çıplak halde dans eden kadın, çevredekilerin tepkisini çekti. Uyarılara rağmen hareketlerini sürdüren ve cami önüne idrarını yapan kadın, yaşananları TikTok üzerinden canlı yayımladı. Kadının güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir caminin önünde yaşanan olay büyük tepki çekti. Kent merkezindeki caminin girişine gelen bir kadın, kıyafetlerini çıkararak yarı çıplak halde dans etmeye başladı. Çevredekilerin uyarılarına rağmen hareketlerini sürdüren kadın, daha sonra caminin önüne idrarını yaptı. Yaşananları TikTok üzerinden canlı yayımlayan kadının Lübnan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

CAMİ ÖNÜNDE KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP DANS ETTİ

Olay, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde bulunan bir caminin girişinde meydana geldi. Başını ve vücudunun ön kısmını altın rengi bir maddeyle kaplayan kadın, yarı çıplak halde caminin önünde çeşitli dans hareketleri sergiledi.

Kadının davranışlarını gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Cami girişinde bulunan kişiler, kadından hareketlerine son vermesini ve bölgeden uzaklaşmasını istedi.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ, CAMİ ÖNÜNE İDRARINI YAPTI

Çevredekilerin tepkilerine rağmen bulunduğu yerden ayrılmayan kadın, dans etmeyi sürdürdü. Daha sonra caminin girişinin bulunduğu alana idrarını yapması, olay yerindeki tepkileri daha da artırdı.

Kadının tüm bu anları TikTok hesabı üzerinden canlı yayımladığı belirtildi. Cami önünde yaşananlar, görüntülerin yayılmasının ardından geniş çaplı tartışmalara neden oldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Lübnan güvenlik güçlerinin harekete geçtiği ve kadını gözaltına aldığı bildirildi.

Kadının kimliği ve hakkında başlatılan işlemin ayrıntılarına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

KADININ KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Lübnan basınında 24 Ekim'de yayımlanan haberlere göre olay, cuma gecesini cumartesiye bağlayan saatlerde Beyrut'un merkezindeki Muhammed el-Emin Camisi'nin önünde yaşandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen güvenlik güçleri kadını gözaltına aldı. İlk bilgilere göre kadının üzerinde kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir resmi belge bulunamadı.

Kadının kimliğinin tespit edilmesi ve olayın nedenlerinin aydınlatılması amacıyla inceleme başlatıldı. Kadının davranışlarının nedenine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

BeyrutLübnanDünyaCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Türkiye’yi yasa boğan iki acı haber Biri albay, diğeri astsubay Türkiye'yi yasa boğan iki acı haber! Biri albay, diğeri astsubay
Öğrenciye zorla tespih sattı Yakalanınca ev hapsi verildi Öğrenciye zorla tespih sattı! Yakalanınca ev hapsi verildi
Ceyda Düvenci’nin ilk eşiydi Kaan Girgin’in son hali şaşırttı Ceyda Düvenci'nin ilk eşiydi! Kaan Girgin'in son hali şaşırttı
İstanbul’da aynı mahallede 3 günde 2 cinayet İstanbul'da aynı mahallede 3 günde 2 cinayet
Emret Komutanım’ın yıldızıydı Arda Kural’ın yeni işi şaşırttı Emret Komutanım'ın yıldızıydı! Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış 6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış
Deplasman tribününde sadece 3 kişilerdi Hepsi aynı aileden Deplasman tribününde sadece 3 kişilerdi! Hepsi aynı aileden
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a esprili gönderme: Bunu duymasın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esprili gönderme: Bunu duymasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten ’e saygı dolu karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten 'e saygı dolu karşılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hocasına anlamlı ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret
07:59
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı
Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
07:43
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı Ünlü giyim markası iflas etti
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
06:54
Kırmızı ışıkta uyuyakaldı Doktor olduğunu söyleyip tehdit etti
Kırmızı ışıkta uyuyakaldı! Doktor olduğunu söyleyip tehdit etti
03:38
Trump dünyayı alarma geçirdi: Yarın bile saldırabiliriz
Trump dünyayı alarma geçirdi: Yarın bile saldırabiliriz
23:15
İran Meclisi komisyon başkanı Azizi, İsrail’in yaşanmaz hale geleceğini açıkladı
İran Meclisi komisyon başkanı Azizi, İsrail'in yaşanmaz hale geleceğini açıkladı
23:05
Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması süreci tüm Türkiye’de tamamlandı
Bakan Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması süreci tüm Türkiye'de tamamlandı
22:58
Tiran’da göstericiler bakanlık ve bankaları ateşe verdi, polis alevler içinde kaldı
Tiran'da göstericiler bakanlık ve bankaları ateşe verdi, polis alevler içinde kaldı
22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hocasına anlamlı ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret
20:59
Samsunspor evinde yıkıldı Süper Lig’in yeni lideri Amed oldu
Samsunspor evinde yıkıldı! Süper Lig'in yeni lideri Amed oldu
20:22
Netanyahu’dan Falkland Adaları’nın egemenliği konusunda Arjantin’e destek talimatı
Netanyahu'dan Falkland Adaları'nın egemenliği konusunda Arjantin'e destek talimatı
18:54
Vatandaşa zehir yedireceklerdi 3 ton incire kimyasal müdahale
Vatandaşa zehir yedireceklerdi! 3 ton incire kimyasal müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 08:46:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei