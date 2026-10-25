Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazası, aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Bir yakınlarının taziyesinden dönen Öztürk ailesinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada 4 çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan 2 kadın da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Aile üyelerinin birlikte çektirdiği fotoğraf ise yaşanan acıyı gözler önüne serdi.

TAZİYEDEN DÖNERKEN KAZA YAPTILAR

Feci kaza, Mardin'in Nusaybin ilçesi Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde bir yakınlarının taziyesine katılan Öztürk ailesi, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ADZ 606 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

4 ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine ulaşan ekipler, su kanalına düşen otomobilde bulunanlara müdahale etti. Yapılan kontrollerde araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28) ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDEN DE ACI HABER GELDİ

Hastanede tedavi altına alınan iki kadının hayata tutunması için doktorlar seferber oldu. Ancak Fikriye ve Gülcan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yaşamını yitiren 4 çocuk ve 2 kadının cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

BU FOTOĞRAFTAN GERİYE ACI BİR HİKÂYE KALDI

Kazanın ardından hayatını kaybeden Öztürk ailesinin birlikte çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı. Fotoğrafta yan yana duran 4 çocuk ve 2 kadının aynı kazada yaşamını yitirmesi, yaşanan facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bir yakınlarının acısını paylaşmak için gittikleri taziyeden dönerken yaşamını yitiren aile üyelerinin ölümü, Nusaybin'de derin üzüntüye neden oldu.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, otomobilin kontrolden çıkarak su kanalına düşmesine neden olan koşulların belirlenmesi için inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.