23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi - Son Dakika
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23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi

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23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi
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23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi
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İstanbul Bakırköy'de 23 yaşındaki Kutay Altuğ Yalçın'ın kullandığı motosiklet, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek yola savrulan genç sürücü, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakırköy'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, 23 yaşındaki bir gencin hayatına mal oldu. Motosikletiyle otomobile arkadan çarpan Kutay Altuğ Yalçın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Yeşilköy Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Kutay Altuğ Yalçın'ın kullandığı motosiklet, aynı istikamette seyreden bir otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden genç sürücü, aracından düşerek yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi

SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, çarpışma sonucu ağır yaralanan Kutay Altuğ Yalçın'a olay yerinde müdahale etti. 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı.

23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi

23 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kutay Altuğ Yalçın'ın yaşamını yitirdiği kazanın ardından ekipler, olay yerindeki çalışmalarını sürdürdü. Henüz 23 yaşında olan Yalçın'ın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi
Kaynak: DHA
MotosikletİstanbulGüncelSon Dakika

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