Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bit pazarından yalnızca 50 liraya eski bir çerçeve satın alan kadın, eşyanın arkasındaki küçük damgayı fark edince hayatının sürpriziyle karşılaştı. Altın olduğu belirtilen çerçevenin değerinin 245 bin liraya ulaştığı öne sürüldü.

ABD'de yaşayan Tatiana Brito isimli kadının bit pazarından satın aldığı eski bir çerçeveyle ilgili hikâyesi dikkat çekti. Hafta sonu gezintisi sırasında antika tezgâhlarını dolaşan Brito, sarı renkli, işlemeli küçük bir çerçeveyi beğenerek satın aldı. Ancak sıradan bir süs eşyası sandığı çerçevenin çok daha değerli olabileceğini kısa süre sonra fark etti.

SADECE 50 LİRA ÖDEYEREK SATIN ALDI

Bit pazarındaki tezgâhlardan birinde duran eski çerçeve, üzerindeki işlemeler nedeniyle Brito'nun ilgisini çekti. Evinde dekoratif amaçla kullanmayı düşündüğü eşyayı yaklaşık 50 lira karşılığında satın alan kadın, alışverişini tamamlayarak aracına döndü.

OTOPARKTA FARK ETTİĞİ AYRINTI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Aracına bindikten sonra çerçeveyi yeniden inceleyen Brito, eşyayı güneş ışığına tuttuğunda arka bölümündeki küçük bir damgayı fark etti. Menteşe kısmında bulunan silik işaretler, çerçevenin sıradan bir metalden yapılmamış olabileceğini düşündürdü.

ÇERÇEVENİN ALTIN OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Anlatılanlara göre Brito, çerçeveyi bir kuyumcuya ve antika uzmanına gösterdi. Yapılan incelemelerde çerçevenin yüksek saflıkta altından üretildiği ve üzerindeki el işçiliğinin de değerini artırdığı belirtildi. İlk bakışta pirinç ya da altın rengi kaplama olduğu düşünülen eşyanın, değerli bir antika olduğu ifade edildi.

50 LİRALIK ÇERÇEVEYE 245 BİN LİRA DEĞER BİÇİLDİ

Çerçevenin altın içeriği ve antika niteliği dikkate alınarak yaklaşık 245 bin lira değer biçildiği öne sürüldü. Böylece Brito'nun bit pazarından çok düşük bir bedelle aldığı eşyanın, ödediği fiyatın binlerce katı değerinde olduğu belirtildi.

Ancak çerçevenin altın olduğunu doğrulayan bağımsız bir ekspertiz raporu ve 245 bin liralık değerlemeye ilişkin belge bulunmadığından, söz konusu rakam kesinleşmiş bir piyasa değeri olarak değerlendirilemiyor.

Amerika Birleşik DevletleriDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
Seçim gündemi ısındı Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
İlçeyi karıştıran fotoğraf İlçeyi karıştıran fotoğraf
Kocaeli’de 9 ay önce kurşunlanan kebapçıya yeniden ateş açıldı: İşletme sahibi hayatını kaybetti Kocaeli'de 9 ay önce kurşunlanan kebapçıya yeniden ateş açıldı: İşletme sahibi hayatını kaybetti
18:06
Beşiktaş-RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının 11’i belli oldu
Beşiktaş-RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının 11'i belli oldu
17:53
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
17:33
Gençlerbirliği’nde Dimitrios Goutas sezonu kapattı
Gençlerbirliği'nde Dimitrios Goutas sezonu kapattı
17:32
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
AK Partili başkanın vaftiz törenine katılması büyük tartışma yarattı
17:03
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
15:37
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı
15:07
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum
İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 18:25:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei