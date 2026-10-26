Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray

Süper Lig'in 9. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1 kazandı.

EDERSON AYAKLARIYLA KURTARDI

15. dakikada Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Jakobs, meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ederson, ayaklarıyla topu önledi.

EDERSON YİNE KALESİNDE DEVLEŞTİ

17. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

AZ FARKLA DİREK DİBİNDEN DIŞARIDA

20. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla uzak direğin üstünden auta çıktı.

GALATASARAY OSIMHEN İLE ÖNDE

29. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten hemen sonra sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı.

OSIMHEN'DEN BİR GOL DAHA

44. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan Jakobs'un kullandığı taçta kaleci Ederson, yumruklarıyla meşin yuvarlağı ceza sahası dışına gönderdi. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in şutunda kale önündeki Osimhen, kafayla dokunarak topu filelerle buluşturdu.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN MUHTEŞEM RÖVEŞATA

Fenerbahçe, 62. dakikada çok şık bir golle farkı 1'e indirdi. Kerem Aktürkoğlu topu sol kanattan içeri çevirdi ve Oğuz Aydın topu merkeze indirdi. Topu alan İrfan Can Kahveci'nin röveşata vuruşunda top Uğurcan'ın çabasına rağmen ağlara gitti.

LEAO KALEYİ BULAMADI

87. dakikada Sane'nin pasında topla buluşan Leao'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.

LEMINA ÇİZGİDEN ÇIKARDI

90. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası sol çaprazındaki Oppong, altıpas gerisindeki Kerem Aktürkoğlu'na kafayla topu indirdi. Kerem'in kafayla çıkardığı topta altıpas üzerindeki Skriniar'ın kafa vuruşunda Lemina, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Lukaku'ya çarpıp auta gitti.

DERBİDE KAZANAN GALATASARAY

Derbinin geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükselten Galatasaray, rakibiyle arasındaki farkı 6'ya çıkardı ve yeniden lider oldu. Fenerbahçe ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

İKİ FUTBOLCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maç sonunda yaşanan kavganın ardından Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown, şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.