Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray - Son Dakika
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Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray

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Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Maç sonunda yaşanan kavganın ardından Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown, şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 9. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1 kazandı. 

EDERSON AYAKLARIYLA KURTARDI

15. dakikada Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Jakobs, meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ederson, ayaklarıyla topu önledi.

EDERSON YİNE KALESİNDE DEVLEŞTİ

17. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray

AZ FARKLA DİREK DİBİNDEN DIŞARIDA

20. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla uzak direğin üstünden auta çıktı.

GALATASARAY OSIMHEN İLE ÖNDE

29. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten hemen sonra sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı.

Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray

OSIMHEN'DEN BİR GOL DAHA

44. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan Jakobs'un kullandığı taçta kaleci Ederson, yumruklarıyla meşin yuvarlağı ceza sahası dışına gönderdi. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in şutunda kale önündeki Osimhen, kafayla dokunarak topu filelerle buluşturdu.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN MUHTEŞEM RÖVEŞATA

Fenerbahçe, 62. dakikada çok şık bir golle farkı 1'e indirdi. Kerem Aktürkoğlu topu sol kanattan içeri çevirdi ve Oğuz Aydın topu merkeze indirdi. Topu alan İrfan Can Kahveci'nin röveşata vuruşunda top Uğurcan'ın çabasına rağmen ağlara gitti.

Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray

LEAO KALEYİ BULAMADI

87. dakikada Sane'nin pasında topla buluşan Leao'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.

LEMINA ÇİZGİDEN ÇIKARDI

90. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası sol çaprazındaki Oppong, altıpas gerisindeki Kerem Aktürkoğlu'na kafayla topu indirdi. Kerem'in kafayla çıkardığı topta altıpas üzerindeki Skriniar'ın kafa vuruşunda Lemina, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Lukaku'ya çarpıp auta gitti.

DERBİDE KAZANAN GALATASARAY

Derbinin geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükselten Galatasaray, rakibiyle arasındaki farkı 6'ya çıkardı ve yeniden lider oldu. Fenerbahçe ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.  

Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray

İKİ FUTBOLCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maç sonunda yaşanan kavganın ardından Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown, şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Mini mini bir kuş konmuştu, osimhen nasıl koymuştu, puhahaha 21 3 Yanıtla
    mevlut cetin mevlut cetin:
    Osimhen in bileğe basba hareketine kırmızı kart değil diyecek çıkacak mı acaba 5 9
    Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    Avrupa'da yoktu onu söylesene devşirme kulüp taraftarı yapancilariniz Türk takımlarına gol atıyor avrupaf altı yiyor haaaaa 4 3
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Bi daha avrupada ötemezler artık 5 0
    Veysel null Veysel null:
    Okan a soruyorum, niye sahanın en iyi 2. ve 3. adamı olan Batrakov ve jakobs u çıkarıp formu düşük Eren i ve diğer formu düşükleri erkenden oyuna sokup farka gitmemizi engelledin. Cevap ver!!!!! 3 0
    Veysel null Veysel null:
    Haber muavinin kuyruğu çok fena yanıyor, biri yanık kremi versin hahahahahahaha ;) 2 0
    Ahmet Çakır Ahmet Çakır:
    Mehmet avrupayada kyyoruz sizede 1 0
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Ne mutlu GALATASARAYLIYIM diyene teşekkürler cimbomum... 18 6 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ayrıcalıktır 6 1
  • Abdülgoffer Yandançarklı Abdülgoffer Yandançarklı:
    Yine skip bıraktık 11 5 Yanıtla
    Vatan Türkiye Vatan Türkiye:
    fener seyirciside seni skip yapsın emi 3 5
    mevlut cetin mevlut cetin:
    Yine hakemle aldınız aferin. Osimhen beye kırmızı kart geçildi 0 5
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Bi daha ötmesinler avrupada 1 0
  • 62km9g8z28 62km9g8z28:
    seref siz yayincinkurulus neden kavga goruntulerini vermedi, biliyorlarki bir kac kisi kirmizi kart gorecek ama besiktas olsaydi tekrar tekrar gosterirlerdi, insallah yayinci kurulus iflas eder 5 5 Yanıtla
    talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    8TAS BU DENKLEMDE YOK, SIZIN RAKIBINIZ BASAKSEHIR 2 0
    Şükrü null Şükrü null:
    gösterdi sonradan , kerem in hazımsızlığı. mert Hakan uslanmış,yerine kerem geçmiş. 2 0
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ezikbahce avrupa takımlarına dil uzatmayacak kıvama geldi. 4 3 Yanıtla
    Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    Avrupa'da kaçınsınız 1 3
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Konuma bak konuma memet 0 0
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SON DAKİKA: Puan farkı 6! Dev derbide kazanan Galatasaray - Son Dakika
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