Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan isimlere yenisi eklendi. Gözaltındaki Sermaye Piyasaları Kurulu eski Daire Başkanı Erman Çete çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

ERMAN ÇETE İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasaları Kurulu eski Daire Başkanı Erman Çete geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Çete emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ERMAN ÇETE KİMDİR?

Erman Çete, meslek hayatına 2010 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde başlamış, aynı Daire’de 2019-2021 yılları arasında Daire Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve daha sonra Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Ayrıntılar geliyor...

İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandıİş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş'a tutuklama talebiAltınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş'a tutuklama talebi Fatih Erbakan'dan "fon" mesajı! Bakanlı-vekilli çağrıFatih Erbakan'dan "fon" mesajı! Bakanlı-vekilli çağrı Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturmasıKabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturması Fon soruşturmasında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandıFon soruşturmasında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı
Sermaye Piyasası KuruluErman Çete3. SayfaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • murat özkan murat özkan:
    Fatma Betül kocası ve diyanet bunları neden tutuklamıyorsunuz ayrımcılık yapıyorsunuz 12 0 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    özgür Özel? 0 1
    128547Ab& 128547Ab&:
    Eko cugumuzun 560 milyarı 0 1
    128547Ab& 128547Ab&:
    sana saman sipariş verdim verdim kanka murat benden beleş 0 0
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    özgür Özel. ,? Veli Ağbaba. , ? 1 6 Yanıtla
  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Devlet kurumlarında çalışanlar yüzünden binlerce mağdur oluştu, devlet mağduriyeti bir an önce gidermeli. 4 1 Yanıtla
  • 4wxywg28mj 4wxywg28mj:
    soyadını hiç beğenmedim?? 1 1 Yanıtla
  • isaonge isaonge:
    yüzbinlerce mağdur ortaya çıkarıldı devletin kendi sistemi ni denetlemesi gerekir idi. biran önce kendi hatası yüzünden sıradan vatandaşları mağdur etmemeli 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
İran, Mekke İttifakı ile görüştü: Krizlerden çıkış, dört ülkenin işbirliğiyle mümkün İran, Mekke İttifakı ile görüştü: Krizlerden çıkış, dört ülkenin işbirliğiyle mümkün
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi sokağa teslim etmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sokağa teslim etmeyiz
Fenerbahçe taraftarının stada girişinde kriz Fenerbahçe taraftarının stada girişinde kriz
21:15
Derbi öncesi bomba görüntü
Derbi öncesi bomba görüntü
20:31
Canlı anlatım: Dev derbide heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Dev derbide heyecan çok yüksek
19:59
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
19:37
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
19:20
İran, Mekke İttifakı ile görüştü: Krizlerden çıkış, dört ülkenin işbirliğiyle mümkün
İran, Mekke İttifakı ile görüştü: Krizlerden çıkış, dört ülkenin işbirliğiyle mümkün
19:18
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 21:32:20. #7.12#
SON DAKİKA: Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei