300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı - Son Dakika
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300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı

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300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı
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Borsa İstanbul'da işlem gören Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin (KONTR) yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Atama, TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketler listesinde ortaya çıktı. Son bir yılda hisseleri yüzde 90'dan fazla değer kaybeden şirketin 300 bini aşkın yatırımcısı bulunuyor.

Borsa İstanbul'da KONTR koduyla işlem gören Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin yönetimine TMSF kayyum olarak atandı.

Atama kararı, TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketlere ilişkin listesinde yer aldı.

Şirket tarafından konuya ilişkin henüz Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bir açıklama yayımlanmadı.

HİSSELERİ BİR YILDA YÜZDE 90'DAN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

300 binden fazla yatırımcısı bulunan Kontrolmatik, son dönemde ciddi finansal sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Şirket hisseleri, finansal sıkıntılar ve tahvil temerrütlerinin yaşandığı süreçte son bir yılda yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti.

YAKIN İZLEME PAZARI'NA ALINMIŞTI

Borsa İstanbul, Kontrolmatik paylarının 18 Haziran 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'dan çıkarılarak Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmesine karar vermişti.

Eski adıyla Gözaltı Pazarı olarak bilinen Yakın İzleme Pazarı'na geçiş kararı, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nin 35/1-d ve 35/3 maddelerine dayandırılmıştı.

Söz konusu maddeler, şirketlerin finansal durumlarındaki bozulma, nakit sıkışıklığı, borçlarını yerine getirememesi ve tahvil temerrüdü gibi durumları kapsıyor.

6 AYDA 915 ÇALIŞAN İŞTEN AYRILDI

Kontrolmatik'in KAP'ta yayımlanan 30 Haziran 2026 tarihli altı aylık konsolide finansal tabloları, şirketin çalışan sayısındaki sert düşüşü de ortaya koydu.

31 Aralık 2025 tarihinde 1.501 olan toplam çalışan sayısı, 30 Haziran 2026 itibarıyla 586'ya geriledi.

Böylece şirketin personel sayısı yalnızca altı ayda 915 kişi azaldı. Bu düşüş yaklaşık yüzde 61'e karşılık geldi.


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