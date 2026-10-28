Fon soruşturmasında Fatih Erdoğan ve diğer isimlerin mal varlığı tedbiri kaldırıldı

Fon soruşturmasında Fatih Erdoğan ve diğer isimlerin mal varlığı tedbiri kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan ile Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın mal varlıkları üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı.
MAL VARLIĞI ÜZERİNDEKİ TEDBİR KARARI KALDIRILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı.
Kaynak: AA
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