Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi - Son Dakika
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Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi

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Derbide ortalık karıştı! Osimhen\'in hareketine kırmızı kart tepkisi
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısının son anlarında Victor Osimhen'in Archie Brown'un bileğine bastığı pozisyon tartışmalara neden oldu. Hakemin kart göstermeden oyunu devam ettirmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Osimhen'in kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbinin ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile Fenerbahçeli Archie Brown arasında yaşanan mücadele, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

OSIMHEN, BROWN'UN BİLEĞİNE BASTI

İlk yarının bitimine kısa süre kala yaşanan pozisyonda Osimhen'in ayağı, Fenerbahçeli Archie Brown'un bileğine geldi. Pozisyonun ardından hakem tarafından Osimhen'e herhangi bir kart gösterilmedi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN KIRMIZI KART TEPKİSİ

Pozisyonun görüntülerini değerlendiren Fenerbahçeli taraftarlar, Osimhen'in hareketinin kırmızı kart gerektirdiğini savundu. Hakemin kart göstermemesine tepki gösteren taraftarlar, pozisyonun daha ağır bir yaptırımla cezalandırılması gerektiğini dile getirdi. Pozisyonun kırmızı kart gerektirip gerektirmediğine ilişkin resmî bir hakem değerlendirmesi ise henüz bulunmuyor.

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Victor OsimhenGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • tokdaszeynep48 tokdaszeynep48:
    galatasaray 0 0 Yanıtla
  • ttazmania444 ttazmania444:
    Direk kirmizi yine es gecti 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Derbide ortalık karıştı! Osimhen'in hareketine kırmızı kart tepkisi - Son Dakika
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