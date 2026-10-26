Türk aileye Vietnam\'da şok! Antik kent kıyafetleri nedeniyle alınmadılar

Nurullah Akarslan:

laik kafalar açık giyinmeyi medeniyet saniyor yüzde 70 i ateist olan japonya bile bizimkilerden daha kapalı giyiniyor

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Ahmet İPTAŞ: O LAİKLERDEN ÇEKTİ BU ÜLKE NE ÇEKTİYSE ZATENE. BATIYA AŞİKAR,İSLAM'A KİNLERİ BİTİRDİ BU ÜLKEYİ. 22 0

p46n8xrkr8: Laik kafalar rezil ettiniz bizi… 3 0

nihat kalan: Otomobil dingili vietnama, japonyaya gittinmi de konusuyorsun? Vietnam da yoldan gecen herhangi bir kanina para ver seninle otele gelir, japonyada tokyo da 18 yasindaki kizlar yol kenarinda elinde tabelayla is tutuyor ve kanunen serbest cunki vergi veriyorlar. Din ile saglanacak ahlak hic olmasin daha iyi. Ahlak egitimle ve ekonomik refahla saglanir zorla degil. Tarladan cikmamis okuz buyuk sehir dersi veriyor 1 1