Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Maçın ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Sahaya giren emniyet güçleri oyuncuları ayırdı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide lider Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Nefes kesen mücadeleden 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkararak şampiyonluk yarışında önemli bir avantajın sahibi oldu.

BROWN VE ABDÜLKERİM BİRBİRİNE GİRDİ

Ancak heyecan dolu karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahada gergin anlar yaşandı. Hakemin maçı bitirmesinin ardından iki takım futbolcuları arasında sözlü tartışmayla başlayan gerginlik kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın birbirlerine sardırdığı anlar kameralara anbean yansıdı. 

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı

EMNİYET GÜÇLERİ SAHADA

Saha içinde tansiyonun hızla yükselmesi üzerine emniyet güçleri müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırılırken, futbolcular soyunma odasına gönderildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı

İKİ OYUNCUYA DA KIRMIZI KART 

Maç sonunda yaşanan kavganın ardından Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown, şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Vatan Türkiye Vatan Türkiye:
    cin conlar yerden kalkmadınız hacı yatmaz misali bu kadroyla bu kadar oluyor . 20 31 Yanıtla
    Last SoldierNew Last SoldierNew:
    FENER AĞLAMA 32 14
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Fener ağlama, puhahaha 27 15
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Cincon dediklerin baba oldu sana kardeş geliyor boy boy 18 12
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ağlaksınız ölene kadar 14 7
    Murat Özdemir Murat Özdemir:
    Bu şekilde suçu Galatasaray atın ki sizi daha çok yenelim ve hep Şampiyon Galatasaray olsun...Şu açıklama bile psikolojiniz bozulmuş daha gördüğünüz. Doğru yorumlayamıyorsunuz:)))Okan Buruk durduğu müddetçe fenerbahçe stadı kayak merkezi olacak... İzleyin görün... 14 2
    Kadir Ulaç Kadir Ulaç:
    sabaha kadar ağla 10 0
    talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    E YASIN KOLLAMAYINCA DAHA MACIN BASINDA SIRINE SARI GORDU 6 1
    Sercan Değirmenci Sercan Değirmenci:
    irfanin gölü alayiniza yeterli .bide mert hakan gömseydi izlerdiniz ağlamayı 2 2
    Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Fener Bostanlı size bu senede şampiyonluk yok :)) 1 0
  • Müslüm Deniz Müslüm Deniz:
    Şampiyon?? Şanlı Galatasaray!..tebrikler Victor osimhen... 33 14 Yanıtla
    durur1155 durur1155:
    yenilsek de irfan canın gölü hepinize yeter 12 18
  • Ersin YILDIRIM Ersin YILDIRIM:
    yayıncı kuruluş tam operasyon çocukluğu yapıyor göremiyoruz olayları 18 1 Yanıtla
  • Zeynep Cezayirli Zeynep Cezayirli:
    Fb kabullen kötü oynadınız hakkıyla maçtı GS ÇOK SÜPER OYNADI kerem hiç yakışmadı maç sonunda kabullenmeyip kavga yaratman bide bizim sahamızda ağlama şarkısı da güzel cevap oldu kabullenin 14 4 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi sahada sildi resmen Türkiye'nin en büyük takımı olduğu için 9 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı - Son Dakika
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