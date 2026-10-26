Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı

cin conlar yerden kalkmadınız hacı yatmaz misali bu kadroyla bu kadar oluyor .

Murat Özdemir:

Bu şekilde suçu Galatasaray atın ki sizi daha çok yenelim ve hep Şampiyon Galatasaray olsun...Şu açıklama bile psikolojiniz bozulmuş daha gördüğünüz. Doğru yorumlayamıyorsunuz:)))Okan Buruk durduğu müddetçe fenerbahçe stadı kayak merkezi olacak... İzleyin görün...