Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Erken seçim için tarih verdi

Ankara kulislerinde seçim takvimine ilişkin tartışmalar yeni bir açıklamayla hareketlendi. Kasım 2027'de seçim yapılabileceği yönündeki değerlendirme, erken seçim ihtimalini yeniden tartışmaya açtı.

ERKEN SEÇİM İÇİN KASIM 2027 TARİHİNİ İŞARET ETTİ

Türkiye'de bir sonraki seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmalar sürerken, Ankara'daki siyasi atmosferle ilgili dikkat çekici bir iddia geldi. Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, başkentte seçim havasının oluşmaya başladığını öne sürerek Kasım 2027 tarihine işaret etti. Burhan, siyasi gelişmelerin ve ekonomik göstergelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savundu. 2027 yılının Kasım ayında seçim yapılabileceğini öne süren Burhan, mevcut açıklamalarda farklı bir tarihin öne çıktığını da hatırlattı.

"ANKARA'NIN ARTIK BİR SEÇİM ATMOSFERİNE GİRDİĞİNİ GÖRÜYORUM"

Başkentteki siyasi hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Burhan, seçim hazırlığına işaret ettiğini düşündüğü gelişmelere dikkat çekti. Burhan, Ankara'daki atmosferi şu sözlerle anlattı: "Ankara'nın artık bir seçim atmosferine girdiğini öyle ya da böyle görüyorum. Bütçede de ciddi bir artış var; 19 trilyon liradan 27 trilyon liraya çıkması yüzde 30-40'a yakın bir artış demektir. Sayın Bahçeli ve Sayın Mehmet Uçum'un açıklamaları 2028 Nisan yönünde olsa da 2027 Kasım ayında bir seçim görürsek şaşırmayalım."