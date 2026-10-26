Ürdün ordusu, Kerek'te 9 kişinin öldüğü saldırıya Suriye'de havadan karşılık verdi

Ürdün ordusunun Kerek'teki kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü" hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediği bildirildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, savaş uçaklarının "Ürdün Caydırıcılığı - Hamud" adlı operasyonla Suriye'nin güneyindeki "terör yuvalarını ve mevzilerini" vurduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hava harekatının geçen cuma günü Kerek kentindeki Hamud Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin intikamını almak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Eylemi gerçekleştiren teröristlerin, harekatta hedef alınan terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Operasyon sonucunda çok sayıda "teröristin öldürüldüğü ve yaralandığı ayrıca örgüte ait bazı araçların da imha edildiği" aktarıldı.

Ürdün'de 23 Ekim'de Kerek vilayetinin güneyindeki Hamud Kilisesi'ndeki cenazeye katılanları hedef alan silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından ülkede 3 günlük genel yas ilan edilmişti.