Ceyda Düvenci'nin ilk eşiydi! Kaan Girgin'in son hali şaşırttı - Son Dakika
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Ceyda Düvenci'nin ilk eşiydi! Kaan Girgin'in son hali şaşırttı

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Ceyda Düvenci\'nin ilk eşiydi! Kaan Girgin\'in son hali şaşırttı
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90'lı yıllarda rol aldığı banka reklamıyla "Bay Pardon" olarak tanınan ve dönemin sevilen oyuncuları arasına giren Kaan Girgin, yıllar sonra son görüntüsüyle dikkat çekti. Bir dönem Ceyda Düvenci ile yaptığı evlilikle de magazin basınında yer alan ünlü oyuncunun değişimi şaşırttı.

Ceyda Düvenci'nin ilk eşi olarak da tanınan Kaan Girgin, uzun bir aranın ardından yeniden merak konusu oldu. 90'lı yılların unutulmaz yüzlerinden olan oyuncunun son görüntüsü, eski haliyle karşılaştırıldı.

Ceyda Düvenci'nin ilk eşiydi! Kaan Girgin'in son hali şaşırttı

BİR REKLAMLA TÜRKİYE'NİN TANIDIĞI İSİM OLDU

1967 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kaan Girgin, oyunculuk kariyerine tiyatroyla başladı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan Girgin, ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Ancak onu milyonların tanımasını sağlayan yapım bir dizi ya da film değil, rol aldığı banka reklamı oldu. 90'lı yıllarda yayınlanan reklamda canlandırdığı karakterle izleyicilerin hafızasına kazınan Girgin, kısa sürede "Bay Pardon" lakabıyla anılmaya başladı. Reklamın ardından televizyon dünyasında da kendisine yer bulan oyuncu, dönemin dikkat çeken isimleri arasına girdi.

Ceyda Düvenci'nin ilk eşiydi! Kaan Girgin'in son hali şaşırttı

CEYDA DÜVENCİ'NİN İLK EŞİYDİ

Kaan Girgin'in özel hayatı da bir dönem magazin basınının ilgisini çekti. Oyuncu, kendisi gibi oyunculuk yapan Ceyda Düvenci ile evlenmişti. İkilinin evliliği daha sonra sona erdi. Düvenci'nin ilk eşi olan Girgin, o yıllarda hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla tanınan isimler arasındaydı. Yıllar içinde ekranlardan uzaklaşan oyuncu, eski dönemlerdeki kadar sık görüntülenmemeye başladı.

Ceyda Düvenci'nin ilk eşiydi! Kaan Girgin'in son hali şaşırttı

SON HALİNİ GÖRENLER ESKİ FOTOĞRAFLARIYLA KARŞILAŞTIRDI

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Kaan Girgin'in son görüntüsü, yıllar içindeki değişimini ortaya koydu. 90'lı yıllardaki görüntüsüne kıyasla kilo aldığı ve saçlarının seyrekleştiği görülen oyuncu, eski dizilerini ve reklamlarını hatırlayanların dikkatini çekti.

Ceyda Düvenci'nin ilk eşiydi! Kaan Girgin'in son hali şaşırttı
Ceyda DüvenciKaan GirginSon HaliMagazinBankaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • S Yıl S Yıl:
    Ceyda hala iyi. bu yaşlanmis 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Ceyda Düvenci'nin ilk eşiydi! Kaan Girgin'in son hali şaşırttı - Son Dakika
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