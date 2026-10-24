Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten 'e saygı dolu karşılık - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten 'e saygı dolu karşılık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten \'e saygı dolu karşılık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten \'e saygı dolu karşılık
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'nde kendisine tablo takdim eden 84 yaşındaki Prof. Dr. Sadettin Ökten'in elini öpmesine izin vermedi. Ökten'in elini öpmek üzere eğildiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı jest dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'ne katıldı. Törende yaptığı konuşmanın ardından bir süre daha sahnede kalan Erdoğan ile Prof. Dr. Sadettin Ökten arasında dikkat çeken bir an yaşandı.

ELİNİ ÖPTÜRMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız tarafından Necm Suresi'nin 39. ayetinin yer aldığı bir tablo takdim edildi.

Tablonun sunulması sırasında 84 yaşındaki Ökten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmek istedi. Ancak Erdoğan, yaptığı saygı dolu jestle buna müsaade etmedi.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten 'e saygı dolu karşılık - Son Dakika
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