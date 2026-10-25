Meclis\'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek

TBMM'de 2027 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni yasal düzenlemeler için de hazırlıklar hız kazandı. Yaklaşık 1 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini öngören düzenlemenin yanı sıra nafaka, boşanma, sigara yasakları ve gıda takviyelerine ilişkin kanun teklifleri üzerinde çalışılıyor. Türkiye'nin deniz yetki alanlarını kapsayan "Mavi Vatan" düzenlemesinin de bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

MECLİS'TE BÜTÇE MESAİSİ BAŞLADI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçe teklifi görüşmeleri 21 Ekim'de başladı. Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan komisyon görüşmelerinin ardından bütçe kanun teklifi Genel Kurul'a gelecek.

Bütçe görüşmelerinin aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, Meclis'te yeni kanun tekliflerine yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Özellikle sosyal güvenlik, aile hukuku, halk sağlığı ve enerji alanlarında hazırlanacak düzenlemelerin, bütçe takviminin tamamlanmasının ardından gündeme alınması bekleniyor.

1 MİLYON KİŞİNİN GSS BORCU SİLİNECEK

Hazırlıkları sürdürülen torba yasa teklifinin en dikkat çekici maddelerinden biri, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin düzenleme olacak.

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için uygulanan GSS kapsamında, primlerini ödeyemeyen kişilerin biriken borçlarının silinmesi planlanıyor.

Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendirmesi beklenen düzenlemede, 10 yıllık zamanaşımı süresi esas alınacak. Bu kapsamda zamanaşımına uğrayan prim borçlarının silinmesi öngörülüyor.

Düzenlemenin kapsamı ve hangi dönemlere ait borçları içereceği, teklifin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek.

NAFAKA VE BOŞANMADA YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI

Meclis gündemine gelmesi beklenen bir diğer önemli düzenleme ise 13. Yargı Paketi olacak.

Boşanma davaları, nafaka uygulamaları ve aile hukukuna ilişkin çeşitli değişikliklerin yer alması planlanan paket üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Özellikle aile hukukuna ilişkin mevcut uygulamaların yeniden ele alınacağı düzenlemenin yıl sona ermeden TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Paketin nihai içeriği, hazırlıkların tamamlanmasının ardından belli olacak.

SİGARA YASAKLARI VE GIDA TAKVİYELERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Halk sağlığını ilgilendiren düzenlemeler de Meclis'in önümüzdeki dönemdeki gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Sigara yasaklarına ilişkin yeni hükümler içeren kanun teklifi üzerinde çalışmalar sürerken, aynı teklifte gıda takviyelerine yönelik düzenlemelere de yer verilmesi planlanıyor.

Her iki başlığa ilişkin hazırlıkların bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine taşınması öngörülüyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN TORBA YASA HAZIRLIĞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanacak değişikliklerin torba yasa teklifine eklenmesi planlanıyor.

Düzenlemeyle yenilenebilir enerji alanındaki bazı yasal hükümlerin yeniden ele alınması bekleniyor.

MAVİ VATAN DÜZENLEMESİNDE SONA YAKLAŞILDI

Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini güvence altına almayı amaçlayan Türk Deniz Yetki Alanları Kanun Taslağı üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

"Mavi Vatan" olarak adlandırılan düzenlemeye ilişkin teknik hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiği belirtiliyor.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, deniz yetki alanlarına ilişkin teknik ölçümler gerçekleştirildi ve ilgili bakanlıkların görüşleri oluşturuldu.

Hazırlıkların yazılı bir kanun metnine dönüştürülmesinin ardından düzenlemenin bütçe görüşmeleri sonrasında TBMM'ye sunulabileceği ifade ediliyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN ARDINDAN YOĞUN YASA TRAFİĞİ

TBMM'de 21 Ekim'de başlayan bütçe maratonunun aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bu süreçte hazırlıkları devam eden GSS prim borçları, 13. Yargı Paketi, sigara yasakları, gıda takviyeleri, yenilenebilir enerji ve Mavi Vatan düzenlemelerinin önümüzdeki dönemde Meclis'in önemli gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor.

Kanun tekliflerinin kesin kapsamı ve yürürlüğe giriş tarihleri ise Meclis'e sunulmaları ve yasama sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.