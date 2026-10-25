Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek - Son Dakika
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Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek

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Meclis\'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
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TBMM'de bütçe görüşmeleri sürerken, milyonları ilgilendiren yeni düzenlemeler için hazırlıklar devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin GSS prim borçlarının silinmesini öngören düzenlemenin yanı sıra nafaka, boşanma, sigara yasakları ve gıda takviyelerine ilişkin teklifler de gündemde. 13. Yargı Paketi ve Mavi Vatan düzenlemesinin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e sunulması bekleniyor.

TBMM'de 2027 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni yasal düzenlemeler için de hazırlıklar hız kazandı. Yaklaşık 1 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini öngören düzenlemenin yanı sıra nafaka, boşanma, sigara yasakları ve gıda takviyelerine ilişkin kanun teklifleri üzerinde çalışılıyor. Türkiye'nin deniz yetki alanlarını kapsayan "Mavi Vatan" düzenlemesinin de bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

MECLİS'TE BÜTÇE MESAİSİ BAŞLADI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçe teklifi görüşmeleri 21 Ekim'de başladı. Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan komisyon görüşmelerinin ardından bütçe kanun teklifi Genel Kurul'a gelecek.

Bütçe görüşmelerinin aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, Meclis'te yeni kanun tekliflerine yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Özellikle sosyal güvenlik, aile hukuku, halk sağlığı ve enerji alanlarında hazırlanacak düzenlemelerin, bütçe takviminin tamamlanmasının ardından gündeme alınması bekleniyor.

1 MİLYON KİŞİNİN GSS BORCU SİLİNECEK

Hazırlıkları sürdürülen torba yasa teklifinin en dikkat çekici maddelerinden biri, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin düzenleme olacak.

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için uygulanan GSS kapsamında, primlerini ödeyemeyen kişilerin biriken borçlarının silinmesi planlanıyor.

Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendirmesi beklenen düzenlemede, 10 yıllık zamanaşımı süresi esas alınacak. Bu kapsamda zamanaşımına uğrayan prim borçlarının silinmesi öngörülüyor.

Düzenlemenin kapsamı ve hangi dönemlere ait borçları içereceği, teklifin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek.

NAFAKA VE BOŞANMADA YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI

Meclis gündemine gelmesi beklenen bir diğer önemli düzenleme ise 13. Yargı Paketi olacak.

Boşanma davaları, nafaka uygulamaları ve aile hukukuna ilişkin çeşitli değişikliklerin yer alması planlanan paket üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Özellikle aile hukukuna ilişkin mevcut uygulamaların yeniden ele alınacağı düzenlemenin yıl sona ermeden TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Paketin nihai içeriği, hazırlıkların tamamlanmasının ardından belli olacak.

SİGARA YASAKLARI VE GIDA TAKVİYELERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Halk sağlığını ilgilendiren düzenlemeler de Meclis'in önümüzdeki dönemdeki gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Sigara yasaklarına ilişkin yeni hükümler içeren kanun teklifi üzerinde çalışmalar sürerken, aynı teklifte gıda takviyelerine yönelik düzenlemelere de yer verilmesi planlanıyor.

Her iki başlığa ilişkin hazırlıkların bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine taşınması öngörülüyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN TORBA YASA HAZIRLIĞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda hazırlanacak değişikliklerin torba yasa teklifine eklenmesi planlanıyor.

Düzenlemeyle yenilenebilir enerji alanındaki bazı yasal hükümlerin yeniden ele alınması bekleniyor.

MAVİ VATAN DÜZENLEMESİNDE SONA YAKLAŞILDI

Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini güvence altına almayı amaçlayan Türk Deniz Yetki Alanları Kanun Taslağı üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

"Mavi Vatan" olarak adlandırılan düzenlemeye ilişkin teknik hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiği belirtiliyor.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, deniz yetki alanlarına ilişkin teknik ölçümler gerçekleştirildi ve ilgili bakanlıkların görüşleri oluşturuldu.

Hazırlıkların yazılı bir kanun metnine dönüştürülmesinin ardından düzenlemenin bütçe görüşmeleri sonrasında TBMM'ye sunulabileceği ifade ediliyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN ARDINDAN YOĞUN YASA TRAFİĞİ

TBMM'de 21 Ekim'de başlayan bütçe maratonunun aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bu süreçte hazırlıkları devam eden GSS prim borçları, 13. Yargı Paketi, sigara yasakları, gıda takviyeleri, yenilenebilir enerji ve Mavi Vatan düzenlemelerinin önümüzdeki dönemde Meclis'in önemli gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor.

Kanun tekliflerinin kesin kapsamı ve yürürlüğe giriş tarihleri ise Meclis'e sunulmaları ve yasama sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Kaynak: ANKA
Mavi VatanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Aykut YILDIRIM Aykut YILDIRIM:
    İnsanları önce borçlandırın, sonra sildik borcunuzu deyip sevindirin. 4 0 Yanıtla
    Serkan Basar Serkan Basar:
    sevinmeyin boşuna nasıl olsa bir sene sonra 2 kat olarak yine bizden çıkacak zamlarla :) 0 0
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    ödeyen enayimi oluyor meclisteki kiler cevap verin halka hakkımı size helal etmiyorum bilin 3 0 Yanıtla
  • Bhadır Uzun Bhadır Uzun:
    kademeli emeklilik bekliyoruz artık mecliste yasalaşmasını talep ediyoruz 5 milyon vatandaş mağdur 2 0 Yanıtla
    Toroman Kutlug Toroman Kutlug:
    Hı hı şimdi de bunu mu dayatacaksınız. Emekliden alıp size verecekler. EYT de olduğu gibi 1 1
    adilkagan kara adilkagan kara:
    Emekliden alıp eyt vermediler bunu kim çıkardı bu nerden çıktı aylıp bağlama oranlarını düşüre düşüre emekliye sadaka gibi bir maaş kaldı sanki eyt çıkmasaydı emekli 50000 bin maaş mı alıyor olacaktı 0 0
  • Kara_kalem Kara_kalem:
    ÖDEME YAPANLARIN GERİ ÖDEME OLACAK MI YURT DIŞINDA OKUYAN OĞLUMA BORÇ ÇIKARIP DEFALARCA ÖDEME EMRİ GÖNDERİP ZORAKİ ÖDEDİDİP SONRA DEVLETE BORCUNU ÖDEMEYENŞ SİLDİK BU MİLLET SIRF BU YÜZDEN SİZLERE HÜKÜMETE GÜVENMİYOR VATANDAŞLIK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİYOR BİLİYOR Kİ BİR GÜN AF OLACAK 2 0 Yanıtla
  • Hakan Ayhan Hakan Ayhan:
    borsadan büyük vurgun patlayınca %2 sini dağıtalımda sussunlar misali:) ilyas salmanı sevmem ama şener şen ona ‘hele bi sorki niye’ dediğindeki yüz ifadesi geldi aklıma:) memleketin geldiği hale bak… 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek - Son Dakika
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