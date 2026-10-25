Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu - Son Dakika
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Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu

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Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
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ABD'nin New Jersey eyaletinde öğretmenlik yapan Amanda Crafts (35), bir otel odasında yaşanan soygun ve fuhuş iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. Crafts'ın, bir erkeği hareketsiz tutarken suç ortağının yüz tanıma sistemiyle telefonunu açarak hesabından 1250 dolar çaldığı öne sürüldü. Suçlamaları reddeden ve 6 gün sonra serbest bırakılan öğretmen, olayın ardından işini kaybetti.

ABD'nin New Jersey eyaletinde ortaokul öğretmeni olarak görev yapan 35 yaşındaki Amanda Crafts, bir otel odasında yaşanan fuhuş ve soygun iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. Bir erkekten yüz tanıma sistemi kullanılarak 1250 dolar çalındığı öne sürülen olayda, öğretmenin mağduru hareketsiz tuttuğu iddia edildi. Suçlamaları reddeden ve yalnızca eğlenmek için orada bulunduğunu savunan Crafts, olayın ardından öğretmenlik yaptığı okuldaki işini kaybetti.

OTELDE TANIŞTIKLARI ADAMI ODAYA DAVET ETTİLER

Olay, 9 Ekim'de ABD'nin Atlantic City kentinde meydana geldi. İddiaya göre, Middle Township Middle School'da bilgisayar öğretmeni olarak çalışan Amanda Crafts (35) ile Veda Engel (23), Caesars Atlantic City adlı otelin barında bir erkekle tanıştı.

Engel, telefon numarasını aldığı adamı daha sonra arayarak Harrah's Resort'taki otel odasına davet etti.

Polise yapılan şikâyete göre, odaya giden erkek burada iki kadının dahil olduğu bir olayın mağduru oldu.

Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu

YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE 1250 DOLARINI ALDILAR

Şikâyetçinin anlatımına göre, otel odasında Engel ile arasında cinsel içerikli bir yakınlaşma yaşandı. Bu sırada öğretmen Amanda Crafts'ın kendisini hareketsiz tuttuğunu öne süren adam, telefonunun yüzüne doğru tutulduğunu belirtti.

İddiaya göre Engel, telefonun yüz tanıma özelliğini kullanarak cihazın kilidini açtı ve Apple Pay hesabına erişti.

Ardından dört ayrı işlemle toplam 1250 dolar kendi hesabına aktarıldı.

Mağdur olduğunu söyleyen adamın polise başvurması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖĞRETMEN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hırsızlık ve soygun amacıyla iş birliği yapma suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Amanda Crafts, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Dört çocuk annesi öğretmen, 10 Ekim'de hâkim karşısına çıktığında daha önce hiç gözaltına alınmadığını belirterek yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğunu savundu.

Crafts'ın avukatı Charles Peruto Jr. ise müvekkilinin herhangi bir soygun planından haberdar olmadığını söyledi.

"SADECE EĞLENMEK İÇİN ORADAYDI"

Avukat Peruto, Crafts'ın diğer kadın ve şikâyetçi erkekle aynı gece tanıştığını belirterek otel odasına gitme amacının yalnızca eğlenceye devam etmek olduğunu ifade etti.

Müvekkilinin fuhuşla bağlantılı bir anlaşmadan haberdar olmadığını savunan Peruto, öğretmenin mağdur olduğunu öne süren kişiyi hareketsiz tuttuğu iddiasını da reddetti.

Avukat, Crafts'ın yaşananlardan büyük utanç duyduğunu ve herhangi bir suç faaliyetinde bulunmadığını ileri sürdü.

DİĞER KADININ GEÇMİŞİ DE ORTAYA ÇIKTI

Olayda adı geçen 23 yaşındaki Veda Engel'in daha önce de fuhuşla bağlantılı bir suçlamayla karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

Engel'in Aralık 2025'te Atlantic City'deki Borgata Hotel Casino and Spa'da sivil görev yapan bir polis memuruna para karşılığında cinsel ilişki teklif ettiği iddiasıyla hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Son olayda Engel hakkında soygun ve soygun amacıyla iş birliği yapmanın yanı sıra fuhuş suçlaması da yöneltildi.

Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu

6 GÜN GÖZALTINDA KALDILAR

Amanda Crafts ve Veda Engel, olayın ardından Atlantic County'deki ceza infaz kurumunda 6 gün tutuldu.

İki kadın, 15 Ekim'de serbest bırakıldı. Ancak haklarındaki suçlamalar düşürülmedi ve yargı süreci devam ediyor.

ÖĞRETMENLİK YAPTIĞI OKULDAN AYRILDI

2016 yılından bu yana Middle Township Middle School'da bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Amanda Crafts'ın olayın ardından işine son verildiği bildirildi.

Okul yönetimi, 19 Ekim'de velilere ve çalışanlara gönderdiği bilgilendirme mektubunda Crafts'ın artık okul bünyesinde çalışmadığını duyurdu.

Okul Bölgesi Müdürü Stephanie DeRose, öğrencilerin güvenliği ve refahının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Yetkililer, öğretmene yöneltilen suçlamaların okulda veya öğrencilerle bağlantılı herhangi bir olaydan kaynaklanmadığını da açıkladı.

Crafts ve Engel hakkındaki adli süreç devam ederken, suçlamalara ilişkin henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.

Amerika Birleşik DevletleriNew JerseyDünyaSon Dakika

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