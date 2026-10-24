Ertan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Ertan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Ertan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında karar verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve savcılık tarafından tutuklanması talep edilen Aydın, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fon soruşturmasında adı geçen eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın, tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemeden adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 

ESKİ AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde emniyete götürülen Aydın'ın işlemleri tamamlandı. Şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan eski milletvekili, emniyetteki sürecin ardından adliyeye sevk edildi. 

SAVCILIK TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Ertan Aydın'ın adliyedeki işlemlerinde en dikkat çeken gelişme, savcılığın tutuklama talebi oldu. Savcılık, Aydın'ın tutuklanmasını isteyerek dosyayı sulh ceza hakimliğine gönderdi. Hakimlik, soruşturma dosyasını ve tutuklama talebini değerlendirdi. 

MAHKEMEDEN ADLİ KONTROL KARARI ÇIKTI

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Ertan Aydın hakkında beklenen karar verildi. Sulh ceza hakimliği, savcılığın tutuklama talebine rağmen Aydın'ın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.

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SON DAKİKA: Ertan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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