Kayseri Kocasinan'da uyuyakalan 1,84 promil alkollü sürücüye 25 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da uyuyakalan 1,84 promil alkollü sürücüye 25 bin TL ceza kesildi

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Kayseri Kocasinan\'da uyuyakalan 1,84 promil alkollü sürücüye 25 bin TL ceza kesildi
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Kayseri Kocasinan\'da uyuyakalan 1,84 promil alkollü sürücüye 25 bin TL ceza kesildi
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçtaki sürücü ve yolcu uyuyakaldı. Kontrolde 1,84 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL idari para cezası kesildi, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu uyuyakaldı. Uzun süre uyanmayan ve yapılan kontrollerde 1,84 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL idari para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen 38 GS 324 plakalı aracın sürücüsü F.C. ve yolcu C.Ö. uyuyakaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri araçta sızan F.C. ve C.Ö.'yü güçlükle uyandırdı. Şahıslar ayakta durmakta zorluk çekerken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde, F.C.'nin 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye "alkollü araç kullanmak" suçundan 25 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Doktor olduğunu söyleyen F.C., alkollü direksiyon başına geçmesine rağmen görevini yapan polis memuruna kendisine yapılan işlem nedeniyle araç kullanamayacağı bir durum oluşursa, sıkıntı çıkaracağını söyledi.

F.C. hakkında 1,00 promilin üzerinde alkollü olması nedeniyle 'trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA
Kocasinan3. SayfaOtomobilKayseriGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Kocasinan'da uyuyakalan 1,84 promil alkollü sürücüye 25 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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