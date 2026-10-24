CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esprili gönderme: Bunu duymasın - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esprili gönderme: Bunu duymasın

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a esprili gönderme: Bunu duymasın
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a esprili gönderme: Bunu duymasın
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Gaziantep'te esnaf odasını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kırgızistan'a özgü geleneksel kıyafetler ve şapka hediye edildi. Kendisine verilen kıyafetleri giyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da anarak espri yaptı. Kılıçdaroğlu'nun "Bunu paylaşmayın yalnız. Erdoğan duyarsa ‘Krallığını mı ilan ettin?’ der." sözleri ziyaretin en dikkat çeken anı oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep ziyareti sırasında gülümseten bir çıkış geldi. Kendisine hediye edilen Kırgız kıyafetlerini giyen CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esprili bir göndermede bulundu.

GAZİANTEP'TE KIRGIZ KIYAFETLERİ HEDİYE EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'teki temasları kapsamında bir esnaf odasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kırgız kültürünü yansıtan geleneksel kıyafetler ve şapka hediye edildi. Kendisine sunulan hediyeleri kabul eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geleneksel kıyafetleri giyerek Kırgız şapkasını da başına taktı. Ancak ziyaretin en dikkat çeken bölümü, CHP liderinin yeni görüntüsüyle ilgili yaptığı espri oldu.

ŞAPKAYI TAKINCA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HATIRLATTI

Kırgız kıyafetleriyle görüntülenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çevresindekilere seslenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulundu. CHP lideri, kendisini geleneksel kıyafetlerle gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl bir yorum yapabileceğine ilişkin esprili bir ifade kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bunu paylaşmayın yalnız. Erdoğan duyarsa ‘Krallığını mı ilan ettin?’ der." sözleriyle ziyaret sırasında bulunanlara takıldı.

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esprili gönderme: Bunu duymasın - Son Dakika
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