Tiran'da bankalar ve bakanlıklar ateşe verildi, bir polis alevler içinde kaldı - Son Dakika
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Tiran'da bankalar ve bakanlıklar ateşe verildi, bir polis alevler içinde kaldı

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Tiran\'da bankalar ve bakanlıklar ateşe verildi, bir polis alevler içinde kaldı
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Tiran\'da bankalar ve bakanlıklar ateşe verildi, bir polis alevler içinde kaldı
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Tiran'da Başbakan Edi Rama'nın istifasının istendiği gösterilerde bankalar ve Çevre Bakanlığı dahil resmi kurumlar ateşe verildi. Polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahalesinde gözünden yaralanan bir genç hastaneye kaldırıldı, bir polis de alevler içinde kaldı.

Arnavutluk'taki hükümet karşıtı gösteriler, bugün de polis ile protestocular arasındaki şiddetli çatışmalarla devam etti. Binlerce kişinin katıldığı eylemlerde göstericiler, Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep etti. Protestocular saat 14.00 civarında Eğitim Bakanlığı önünde toplandı, polise taş ve kaya attı.

KAMU BİNALARI VE BANKALAR ATEŞE VERİLDİ

Polisin uzaklaştırdığı göstericiler şehrin farklı noktalarına dağıldı. Göstericiler polise taş, havai fişek ve molotof kokteyli fırlatırken, polis de göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullandı. Çevre Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı dahil resmi kurumlar ile bankaları ateşe veren göstericiler, dükkan vitrinlerini kırdı.

Tiran'da bankalar ve bakanlıklar ateşe verildi, bir polis alevler içinde kaldı

BİR GENÇ GÖZÜNDEN VURULDU

Gösteriler sırasında gözünden yaralanan bir genç hastaneye kaldırıldı. Görüntüleri paylaşan ana muhalefet partisi Demokrat Parti (PD) milletvekili Belind Kelliçi, "Bu delilik, Polis, genç göstericiyi plastik mermiyle gözünden vurdu. Bu barbarca şiddetin emrini veren ve uygulayan Başbakan Edi Rama'dır" dedi.

Aynı görüntüleri paylaşan PD lideri Sali Berisha ise, "Suçlular, gazetecilik mezunu barışçıl gösterici Erion Vishkulli'yi gözünden vurdu. Gözünde bir mermi var. Bu devlet eliyle işlenmiş ağır bir suçtur" ifadelerini kullandı.

Tiran'da bankalar ve bakanlıklar ateşe verildi, bir polis alevler içinde kaldı

BİR POLİS DE ALEVLER İÇİNDE KALDI

İktidardaki Sosyalist Parti'nin (PS) merkezi yakınındaki gösteriler sırasında protestocular, güvenlik güçlerine çok sayıda havai fişek ve molotof kokteyli attı. Bunlardan biri, bir polis memurunun alevler içinde kalmasına neden oldu. Olaya ait görüntülerde polis, çaresiz halde yerde yuvarlanarak alevlerden kurtulmaya çalışırken görüldü.

Ünlü İskender Bey Meydanı'nda atılan havai fişekler ve diğer yanıcı maddeler nedeniyle küçük çaplı yangınlar çıktı.

Tiran'da bankalar ve bakanlıklar ateşe verildi, bir polis alevler içinde kaldı

GÖSTERİCİLERİN TALEBİ

Yolsuzluğu, işsizlik ve düşük eğitim standartları nedeniyle öğrencilerin öncülüğünde düzenlenen gösterilerde Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep ediliyor.

Kaynak: İHA
Resmi KurumEdi RamaPolitika3. SayfaPlastikPolisDünyaSon Dakika

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