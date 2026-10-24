İkiyaka'ya kalıcı dönüş isteyen sakinler Hakkari Yüksekova'da acil yol talep ediyor - Son Dakika
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İkiyaka'ya kalıcı dönüş isteyen sakinler Hakkari Yüksekova'da acil yol talep ediyor

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İkiyaka\'ya kalıcı dönüş isteyen sakinler Hakkari Yüksekova\'da acil yol talep ediyor
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İkiyaka\'ya kalıcı dönüş isteyen sakinler Hakkari Yüksekova\'da acil yol talep ediyor
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Hakkari Yüksekova'da 31 yıl önce boşaltılan İkiyaka köyü sakinleri, kalıcı dönüş ve hayvancılığın canlanması için acil yol istiyor. Köy muhtarı Alaaddin Kamalı, ulaşım sorunu yüzünden vatandaşların 40-50 kilo yükle 28-30 kilometre yürüdüğünü belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 yıl önce boşaltılan İkiyaka köyünün sakinleri, topraklarına yeniden dönmek ve bu dönüşün kalıcı olabilmesi için köylerine acilen yol yapılmasını istedi.

Küçük Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelen köy sakinleri, yıllar sonra yeniden köylerinde hayat kurmak istediklerini ifade etti. Köye dönerek küçükbaş hayvanlarını otlatmaya başlayan vatandaşlar, bölgeye ulaşım sağlanması durumunda göçün daha da büyüyeceğini kaydetti.

Köy muhtarı Alaaddin Kamalı, sürecin kendilerini umutlandırdığını belirterek, "1995'te boşaltılan köyümüze yıllar sonra yeniden adım attık. Şu an yüzlerce insanımız ve binlerce küçükbaş hayvanımız İkiyaka'da bulunuyor. Ancak en büyük sorunumuz ulaşım. Vatandaşlarımız 40-50 kilo yükle 28-30 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Hem köyümüze dönüşümüzün kalıcı olması hem de tarım ve hayvacılığın yeniden canlanması için acilen yol yapılmasını istiyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Ümit Baban, köyün tarım ve hayvancılık için oldukça elverişli olduğunu vurgulayarak, "Köyümüzde binlerce ton ceviz ve meyve ağaçları var. Orada yeniden yaşayabilmemiz, hem köylerimize tam anlamıyla dönebilmemiz hem de bu potansiyeli değerlendirebilmemiz için yolumuzun yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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