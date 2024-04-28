Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü

Ender Kervancıoğlu:

Terim Olympiakosa hükmetti ama PAOK ve AEK maçlarında rakiplerine çok puan verdi. Her şeye rağmen geçen haftaki AEK maçını alsaydı liderliğe oturuyordu. Son şansını da harcadı. Zaten umutlar tükenmişti.