Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü

Geniş Video İzle

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Mağlubiyete sinirlenen Terim, cep telefonunu yere fırlattı. Tecrübeli teknik adam, karşılaşma sonrası taraftarlar tarafından da yuhalandı.

28.04.2024 23:08  Güncelleme: 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos şampiyonluk turunun 8. maçında Aris ile Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

ŞAMPİYONLUK MUCİZELERE KALDI

Karşılaşmayı 1-0 kaybederek üst üste 2. kez mağlup olan Panathinaikos, 71 puanda kalarak bitime 2 hafta kala lider AEK'nın 4 puan gerisine düştü. Terim'in takımı, bu sonuçla şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

TERİM, CEP TELEFONUNU FIRLATTI

Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim, mağlup oldukları maçta sinirden çılgına döndü. Sinir krizi geçiren Terim, cep telefonunu yere fırlattı.

TARAFTARLAR TARAFINDAN YUHALANDI

Panathinaikos'un Aris'e 1-0 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakmasının ardından Atina kulübünün taraftarları Fatih Terim'e tepki gösterdi.

Panathinaikos, Fatih Terim, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: Şenol güneşten öğreneceği çok şey var 16 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Terim Olympiakosa hükmetti ama PAOK ve AEK maçlarında rakiplerine çok puan verdi. Her şeye rağmen geçen haftaki AEK maçını alsaydı liderliğe oturuyordu. Son şansını da harcadı. Zaten umutlar tükenmişti. 15 0 Yanıtla

22:43 Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan’la aynı koğuştaydık Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Seçil Erzan'la aynı koğuştaydık
21:09 TikTok’ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı TikTok'ta çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açan kadın tutuklandı
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:41 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmen atamalarında mülakat doğru bir yöntem Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmen atamalarında mülakat doğru bir yöntem
17:29 İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah’a çevrildi İsrail tanklarının namluları Gazzelilerin son sığınağı olan Refah'a çevrildi
23:09 Şampiyonluk mucizelere kaldı Fatih Terim, sinirden çılgına döndü Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü
22:39 Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter’den Türk bayraklı paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'den Türk bayraklı paylaşım
22:02 Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi
22:01 Samsun’un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu Samsun'un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu
21:15 Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’dan, ’’borç’’ iddialarına ilişkin açıklama Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan, ''borç'' iddialarına ilişkin açıklama
21:04 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu
19:45 Manisa’da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti Manisa'da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
19:20 Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı Dolunun vurduğu Ankara için bu kez de gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 00:27:14. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement