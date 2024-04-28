Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos şampiyonluk turunun 8. maçında Aris ile Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Karşılaşmayı 1-0 kaybederek üst üste 2. kez mağlup olan Panathinaikos, 71 puanda kalarak bitime 2 hafta kala lider AEK'nın 4 puan gerisine düştü. Terim'in takımı, bu sonuçla şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.
Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim, mağlup oldukları maçta sinirden çılgına döndü. Sinir krizi geçiren Terim, cep telefonunu yere fırlattı.
Panathinaikos'un Aris'e 1-0 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakmasının ardından Atina kulübünün taraftarları Fatih Terim'e tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Şampiyonluk mucizelere kaldı! Fatih Terim, sinirden çılgına döndü - Son Dakika
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